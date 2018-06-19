Задержания по факту крушения поезда в Шу не производились - Генпрокуратура

Информация о задержании полицией машиниста, управлявшего локомотивом пассажирского поезда сообщением "Астана-Алматы" является недостоверной, передает корреспондент BNews.kz.



Генеральная прокуратура официально сообщает, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, в ходе которого задержания не производились.



При Министерстве по инвестициям и развитию создана специальная комиссия по расследованию данного железнодорожного происшествия, которая располагает необходимой информацией.



Ход расследования находится на контроле Главной транспортной прокуратуры.



Также было отмечено, что Генпрокуратура просит информационные агентства при опубликовании материалов ссылаться на официальные сообщения, озвученные уполномоченными органами и в соответствии со статьей 19, 21 Закона дать опровержение по данному факту в средствах массовой информации.



Напомним, что 17 июня в 13.45 часов на магистральном участке в 50 км от города Шу Жамбылской области произошёл сход пассажирского состава сообщением "Астана-Алматы" из 20 вагонов. В результате крушения пассажирского поезда погиб ребёнок 2006 года рождения. Ещё 11 пассажиров получили травмы. По данному факту возбудили уголовное дело. Ход его расследования взят на контроль Главной транспортной прокуратурой. В устранении последствий аварии принимали участие около 300 человек



Чуть позже СМИ обнародовали список пострадавших при крушении поезда №10 "Астана - Алматы". В больницу Алматы обратились восемь пассажиров потерпевшего крушение поезда. Также "Пассажирские перевозки" сообщили, что пострадавшие при сходе восьми вагонов в Жамбылской области могут получить страховые выплаты.



Кроме того, специально созданная комиссия исключила вероятность столкновения поезда. Добавим, что в компании "Қазақстан темір жол" было принято решение о добровольной выплате компенсации семье погибшего на сумму свыше 2 млн тенге, пострадавшим пассажирам в зависимости от тяжести причинённого увечья, травмы или иного повреждения здоровья – от 500 тысяч тенге до 1 млн тенге.