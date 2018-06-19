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Запрет на многоженство ввели в Туркменистане

Просмотров:420 Опубликовано: Сегодня, 13:55
Запрет на многоженство ввели в Туркменистане
Иллюстративное фото:ugranow.ru
В Семейный кодекс Туркменистана введена норма, запрещающая многоженство. Об этом сообщила газета правительства "Нейтральный Туркменистан", передает РИА Новости.

В газете опубликован текст закона о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс, подписанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Принятый закон дополняет статью седьмую кодекса положением о том, что "в Туркменистане не допускается многоженство".

"Под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства", - уточняется в поправке. Настоящий закон вводится в действие с 1 сентября 2018 года.

Несмотря на это, в стране всегда было предусмотрено уголовное наказание за многоженство. Так, в настоящее время, согласно Уголовному кодексу Туркменистана, многоженец может быть приговорен к крупному денежному штрафу или исправительным работам до двух лет.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Мимоза (Посетители) Сегодня, 15:46
В Туркмении адекватные законы? look
 
-2
  • Satuk
  • leo529
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:03
Túrkmenderdiń shekarasy ashylsa, qalyqtyń kóbisi fox bolady. Mundaı zańdar kúlkimdi keltirdi.
 
 

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