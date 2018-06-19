Запрет на многоженство ввели в Туркменистане

В Семейный кодекс Туркменистана введена норма, запрещающая многоженство. Об этом сообщила газета правительства "Нейтральный Туркменистан", передает РИА Новости.
В газете опубликован текст закона о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс, подписанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Принятый закон дополняет статью седьмую кодекса положением о том, что "в Туркменистане не допускается многоженство".
"Под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства", - уточняется в поправке. Настоящий закон вводится в действие с 1 сентября 2018 года.
Несмотря на это, в стране всегда было предусмотрено уголовное наказание за многоженство. Так, в настоящее время, согласно Уголовному кодексу Туркменистана, многоженец может быть приговорен к крупному денежному штрафу или исправительным работам до двух лет.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.