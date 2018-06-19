Запрет на многоженство ввели в Туркменистане

В Семейный кодекс Туркменистана введена норма, запрещающая многоженство. Об этом сообщила газета правительства "Нейтральный Туркменистан", передает РИА Новости.



В газете опубликован текст закона о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс, подписанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Принятый закон дополняет статью седьмую кодекса положением о том, что "в Туркменистане не допускается многоженство".



"Под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства", - уточняется в поправке. Настоящий закон вводится в действие с 1 сентября 2018 года.



Несмотря на это, в стране всегда было предусмотрено уголовное наказание за многоженство. Так, в настоящее время, согласно Уголовному кодексу Туркменистана, многоженец может быть приговорен к крупному денежному штрафу или исправительным работам до двух лет.