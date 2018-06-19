Нацбанк прокомментировал слухи о девальвации

В Нацбанке РК не видят фундаментальных оснований для девальвации тенге. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков на расширенном заседании комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На заседании обсуждался проект Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», с сопутствующими поправками в законодательство.
«Что связано с курсом тенге - мы сделали официальное заявление, что все эти слухи, или действия, которые вызваны этими слухами, они, в принципе, не имеют никакой почвы. Потому, что если посмотреть сейчас на курс рубля, то он, хоть и волатильный, но существенных изменений по нему не происходит. Цена на нефть существенно превышает заложенные параметры в бюджете страны. Мы видели эти слухи, они регулярно возникают. Если вспомнить прошедшие годы, то у нас каждый раз в период отпусков, в летний период возникают слухи о грядущей корректировке курса, девальвации. Сейчас, в данный конкретный момент времени, в этом году, никаких фундаментальных оснований для того, чтобы эти слухи имели почву, их нет. Также были озвучены различные целевые параметры по российскому рублю, якобы Национальный банк их выдерживает, и поэтому старается изменить курс доллара к тенге на валютном рынке. Никаких параметров у нас нет. Если посмотреть статистику по нашим интервенциям, то за все прошедшие месяцы мы, фактически, заканчиваем с нулевыми интервенциями», - сказал О.Смоляков, отвечая на вопросы депутатов.
Зампред Нацбанка отметил, что рынок может реагировать и на слухи о девальвации. Кроме того, ожидается существенный рост пенсий и зарплат, и это, в определенной степени, дополняет ликвидность. Основной задачей законопроекта о валютном регулировании и валютном контроле является расширение мониторинга валютных операций и сокращение иностранной валюты в расчётах на территории Казахстана.
После обсуждения комитет принял решение вынести оба законопроекта на пленарное заседание палаты.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.