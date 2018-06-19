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Нацбанк прокомментировал слухи о девальвации

Просмотров:339 Опубликовано: Сегодня, 15:04
Нацбанк прокомментировал слухи о девальвации
Фото: arnapress.kz
В Нацбанке РК не видят фундаментальных оснований для девальвации тенге. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков на расширенном заседании комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании обсуждался проект Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», с сопутствующими поправками в законодательство.

«Что связано с курсом тенге - мы сделали официальное заявление, что все эти слухи, или действия, которые вызваны этими слухами, они, в принципе, не имеют никакой почвы. Потому, что если посмотреть сейчас на курс рубля, то он, хоть и волатильный, но существенных изменений по нему не происходит. Цена на нефть существенно превышает заложенные параметры в бюджете страны. Мы видели эти слухи, они регулярно возникают. Если вспомнить прошедшие годы, то у нас каждый раз в период отпусков, в летний период возникают слухи о грядущей корректировке курса, девальвации. Сейчас, в данный конкретный момент времени, в этом году, никаких фундаментальных оснований для того, чтобы эти слухи имели почву, их нет. Также были озвучены различные целевые параметры по российскому рублю, якобы Национальный банк их выдерживает, и поэтому старается изменить курс доллара к тенге на валютном рынке. Никаких параметров у нас нет. Если посмотреть статистику по нашим интервенциям, то за все прошедшие месяцы мы, фактически, заканчиваем с нулевыми интервенциями», - сказал О.Смоляков, отвечая на вопросы депутатов.

Зампред Нацбанка отметил, что рынок может реагировать и на слухи о девальвации. Кроме того, ожидается существенный рост пенсий и зарплат, и это, в определенной степени, дополняет ликвидность. Основной задачей законопроекта о валютном регулировании и валютном контроле является расширение мониторинга валютных операций и сокращение иностранной валюты в расчётах на территории Казахстана.

После обсуждения комитет принял решение вынести оба законопроекта на пленарное заседание палаты.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 15:55
В Нацбанке РК не видят фундаментальных оснований для девальвации тенге.
Так..... всё предельно понятно. podmig
 
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Mackoi (Посетители) Сегодня, 15:32
2014 год. Председатель Национального банка Кайрат Келимбетов прокомментировал слухи о второй волне девальвации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Никакой девальвации не ожидается, и все это слухи. Напомню, что все 5 лет - между 2009 и 2014 годами - слухи возникают с периодичностью 13 раз в год, поскольку есть рынок спекулянтов (...) Никакой почвы для этого нет, цены на нефть сегодня высокие, российский рубль укрепляется. Но даже, если он будет в определенной степени обесцениваться, то и это нас не пугает. Я считаю, что у нас достаточный запас прочности создан", - заявил Келимбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Он подчеркнул, что "никаких поводов и оснований для беспокойства по обменному курсу у населения нет".

2015 год. Президент РК Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о грядущей девальвации, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

"Ничего не будет после выборов такого резкого. Как работали, так и будем работать. Никаких предпосылок нет, я уже предупреждал, если что намечается, я сам скажу. Было колебание в связи с российским рублем, сейчас, как вы видите, стабильно, никаких таких планов не намечается", - заявил Президент на пресс-конференции в Акорде, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли девальвация после выборов в РК.

"Другой вопрос - мы работаем над свободно плавающим курсом тенге - таргетированием, но это сложный вопрос, мы решаем его с МВФ, это будет происходить не ранее чем через пять лет", - добавил он.
 
 

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