Доллар приближается к отметке 341 тенге

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 19 июня 2018 года составил 340,36 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.



По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 338,70 тенге за доллар США, максимальный — 341 тенге, курс закрытия — 340,97 тенге. Объем торгов по доллару США составил 200 млн 250 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 394.



В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 342 тенге, Алматы — 343 тенге.



По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 339,95 тенге.



Официальный курс Нацбанка на 19 июня составляет 338,78 тенге за 1 доллар США. 20 июня, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 338,78 тенге за 1 доллар.