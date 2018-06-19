Чай с запрещенными красителями нашли в казахстанских магазинах

В чае пакистанского происхождения, поставлявшемся в Казахстан, обнаружили синтетические красители. Об этом сообщила пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что КООЗ МЗ установлены факты реализации на потребительском рынке Казахстана чая пакистанского производства, не соответствующего требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки" и "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".



"В чае пакистанского происхождения: Al Barkat (производства A.A. Mughal General Traders), Gajjal's Теа (производства KPK Gajjal's), Allama (производства MTI medical Pvt), Pac Tea (производства Zaib-un-Nisa street Sadar Karachi) и Allied Tea (производства S.I.T.E. Karachi) обнаружены синтетические красители ("Солнечный закат" Е 110 и тартразин Е102), которые запрещены к использованию в чае", - говорится в сообщении комитета.



По данным КООЗ, в чае Al Barkat содержание плесени превышает норму в десять раз, в чае Gajjal's Теа - в два-четыре раза.



"Также чай пакистанского производства не соответствует по маркировке: отсутствуют дата изготовления, наименование и местонахождение производителя, единый знак обращения ЕАС. Комитетом проводятся меры по изъятию и уничтожению несоответствующего чая пакистанского происхождения и введению временных санитарных мер по запрету его ввоза и реализации", - резюмировали в КООЗ МЗ РК.