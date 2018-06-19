«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Июня
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 339.95 KZT
  • €1 = 392.64 KZT
  • 1 RUB = 5.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нурсултан Назарбаев подписал указ об образовании Туркестанской области

Просмотров:289 Опубликовано: Сегодня, 17:23
Нурсултан Назарбаев подписал указ об образовании Туркестанской области
.
В Астане 19 июня состоялось публичное подписание Нурсултаном Назарбевым Указа "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", передает Today.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства, выступая на церемонии публичного подписания указа отметил, что Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", подписываемый сегодня мной Указ закрепляет за Шымкентом статус города республиканского значения. Эта административная единица будет семнадцатым регионом нашей страны. Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира", – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил важное историческое значение принимаемого решения.

"Шымкент станет новым центром притяжения инвестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов не только нашей страны, но и всего центрально-азиатского региона. Для этого есть все условия и необходимый потенциал", – подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана выразил уверенность, что присвоение Шымкенту республиканского статуса будет способствовать его дальнейшему успешному продвижению и откроет перед городом новые уникальные перспективы.

"Этот шаг придаст устойчивый импульс сбалансированному социально-экономическому развитию города и последовательному повышению качества жизни жителей всего региона", – заявил Нурсултан Назарбаев.

В завершение церемонии подписания Глава государства дал конкретные поручения Администрации Президента, Правительству и акимату области по качественной и оперативной реализации Указа и обеспечению бесперебойной и эффективной деятельности местных государственных органов и организаций.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Satuk (Посетители) Сегодня, 19:03
город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира", – сказал Президент Казахстана.
 Казахского ханства....................хоспыдя опять 25.
 
-1
  • Satuk
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:23
Túsinbedim, oblystyń aty OQO yemes, Túrkistan bolatyn boldy ma?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика