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Результаты ЕНТ можно будет узнать через мессенджер Telegram

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 17:49
Результаты ЕНТ можно будет узнать через мессенджер Telegram
фото с сайта qostanai.tv
О новом способе получения результатов Единого национального тестирования на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"У нас уже не один год функционирует система. Если раньше результаты вывешивали на специальных досках в школах, то теперь же они выкладываются на сайте НЦТ. В этом году мы также предоставляем возможность получения результатов ЕНТ сразу на мобильный телефон посредством Telegram-канала. Для этого нужно будет ввести свой ИКТ-номер, который присвоен каждому сдающему", – сказал Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, вице-министр отметил, что результаты можно будет получить и через mail.kz.

"Результаты можно получить в день проведения ЕНТ, после того как мы просканируем и получим коды правильных ответов, будем их опубликовывать. В принципе, у нас в этом году много способов получить результаты тестирования из разных источников", – подытожил спикер.
Источник: kazpravda.kz
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