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Балиева высказалась о поджоге ребенка в Таразе и ЧП с поездом в Шу

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 18:34
Балиева высказалась о поджоге ребенка в Таразе и ЧП с поездом в Шу
facebook.com/balaombudsmankz
Экс-уполномоченный по правам ребенка, депутат Мажилиса Загипа Балиева на своей странице в Facebook прокомментировала смерть подростка при сходе вагонов в Жамбылской области и поджог ребенка в Таразе, передает Tengrinews.kz.

По мнению депутата Мажилиса Парламента, главная причина произошедших трагедий кроется в безответственности взрослых.

"По каким-то причинам сошел поезд с рельс, в результате погиб ребенок. (...) Малыша в Таразе подожгли другие дети, дети, которым не пришло даже в голову, что они творят преступление. Произошли и другие случаи, о которых мне даже не хочется писать. И везде прослеживается безответственность взрослых. Мы все несем ответственность за это", - написала Загипа Балиева.

Депутат выразила соболезнования семье погибшего 12-летнего мальчика в Шу и сравнила уровень жизни в Казахстане с уровнем жизни на Западе и в Японии. В последней, по словам Балиевой, царит "культ тотальной безопасности жизни".

"Проявляется она во всем, начиная от качества продукции, заканчивая общей организацией сосуществования общества. Безусловно, у них есть куча своих нерешенных проблем, но вся их культура ориентирована на предупреждение случаев, когда может случиться непоправимое", - считает Балиева.

Депутат также отметила, что понимание ответственности за свои действия прививается с раннего детства. Как результат - в будущем такие люди не допускают плохого качества ни в своей работе, ни в воспитании ребенка, ни в повседневном быте.

"Ведь он понимает последствия. У него появляется выбор, и в 99 процентах случаев человек выбирает качество. Он понимает, сделай он игрушку плохо, и кто-то может пораниться. Выброси он бумажку на улице, и через время он сам будет жить в грязном городе. Допусти он халатность в воспитании своего чада, не объясни ему, что такое хорошо и что такое плохо, и его чадо по незнанию может причинить вред окружающим и себе. Заленись он при постройке зданий, машин, дорожных путей, и может случиться страшное", - резюмирует Загипа Балиева.

ЧП с пассажирским поездом произошло 17 июня 2018 года близ станции Шу. В результате погиб подросток 2006 года рождения, пострадали 14 человек. Шестилетнего мальчика подожгли во время игры в Таразе 17 июня.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:52
Bul kisi kómek qolyn sozaıyn dep jatyr ma desem, jaģdaıdy odan saıyn qıyndatyp jiberdi ģoı.
 
 

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