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"Я не замечаю, что у него нет рук и ног" - мама павлодарского Ника Вуйчича

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 19:38
"Я не замечаю, что у него нет рук и ног" - мама павлодарского Ника Вуйчича
Фото Tengrinews.kz
12-летний Адильхан Кыпшаков из Павлодарской области мечтает научиться самостоятельно ходить передает корреспондент Tengrinews.kz.

Из-за врожденной патологии ребенок родился без рук и ног, но это не мешает ему рисовать, играть в шахматы, петь и даже качать пресс. Мальчик учится в обычной среднеобразовательной школе села Песчаное.

"Адильхану тяжеловато пресс качать, не идеально пока получается, коленок нету. Но сын старается", - говорит мама мальчика Галина Кыпшакова. Адильхан третий ребенок в многодетной семье Кыпшаковых, где кроме него еще четверо детей. Мальчик с особой нежностью заботится о своем маленьком брате Чингизе, любит с ним нянчиться и играть.

"Когда Чингиз плачет, Адильхан всегда может подать ему соску, успокоить, покачать, убаюкать", - говорит мама мальчика Галина.

Опираясь на култышки и недоразвитую ножку, мальчик ловко перемещается по дому, без помощи посторонних взбирается на стул и садится за стол. Он также самостоятелен в быту. Просыпаясь утром, он аккуратно заправляет кровать, умывается, чистит зубы, завтракает, а затем на школьном автобусе едет в школу. До четвертого класса мальчик обучался в специализированной школе. Но его способности, упорство и стремление позволили перейти в обычное учебное заведение. Чтобы мальчик не чувствовал себя в чем-то ущемленным в Песчанской школе №2, где учится Адильхан сделали пандус, кнопку вызова помощника и оборудовали туалет.

"Адильхан, очень добрый, жизнерадостный, позитивный. В нашей школе он уже третий год. Когда я увидела его впервые, конечно испытала шок. Возле дома на инвалидной коляске сидел ребенок. Все дети вокруг него бегали, смеялись, им было очень интересно, что он не такой как они. А этот мальчик просто хотел с ними играть", - рассказывает директор школы Назигуль Алипова.

Адильхан перешел в седьмой класс. Ученики давно воспринимают его как обычного сверстника. Из школьных предметов мальчик любит математику, историю и рисование. А еще ему очень нравится петь, играть в шахматы и тоғызқұмалақ.

"Очень любознательный, старательный. Не имея рук, култышками держит ручку и пишет лучше, чем другие, рисует отлично. В этом году мы проводили конкурс рисунков среди учащихся , Адильхан стал призером. Вокальные данные у него тоже хорошие, он постоянно участвует в школьных, районных конкурсах. От его исполнения дрожь пробирает. Очень трогательно поет, до слез", - отмечает директор школы.

"Я не замечаю, что у него нет рук и ног" - мама павлодарского Ника Вуйчича


В свободное время, как и все мальчишки, Адильхан любит играть в компьютерные игры и гонять мяч во дворе с ребятами. Жизнелюбию мальчика может позавидовать каждый.

"Адильхан никогда не жалуется, что на него кто-то косо посмотрел, или ему что-то сказали обидное. Он не чувствует себя ущербным. Все старается делать сам. И я отношусь к сыну, как к обычному ребенку, даже не замечаю, что у него нет рук и ног. Для меня он такой же, как и все остальные дети", - говорит Галина Кыпшакова.

В этом году местный аким подарил мальчику инвалидную коляску с электроприводом.

"Когда меня посадили в эту коляску, и я сам поехал, было такое ощущение, что у меня выросли ноги. Я сам могу ездить по двору, выезжать на улицу. Это очень здорово. Одна моя мечта сбылась", - говорит Адильхан.

Источник: Tengrinews.kz
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