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Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Египтом

Просмотров:135 Опубликовано: Вчера, 22:13
Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Египтом
Александр Вильф / РИА Новости
Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира по футболу против команды Египта. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

На поле с первых минут выйдут вратарь Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков, полузащитники Александр Головин, Роман Зобнин, Денис Черышев, Юрий Газинский, Александр Самедов, нападающий Артем Дзюба.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

В первом матче ЧМ сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Россиянам также предстоит сыграть с уругвайцами.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 00:54
Salah reseılikterge qarsy dym isteı almady. Reseı taģyda jeńdi.
 
 

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