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Открытку «Как жаль, что тебя здесь нет» с «Титаника» выставили на продажу

Просмотров:93 Опубликовано: Вчера, 23:32
Открытку «Как жаль, что тебя здесь нет» с «Титаника» выставили на продажу
Warwick & Warwick Auctioneers
Открытку, отправленную с «Титаника» за четыре дня до его крушения, выставят на аукцион Warwick & Warwick Auctioneers со стартовой ценой 22 тысячи фунтов стерлингов в июле 2018 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Горничная Сара Дэниелс написала записку своему другу Неллу Грину на обратной стороне открытки с черно-белым рисунком лайнера.

«Как жаль, что тебя здесь нет. Лодка прекрасная, и это пошло бы тебе на пользу. Сейчас я отправляюсь на палубу», — говорится в послании, написанном карандашом 11 апреля 1912 года.

На открытку наклеена почтовая марка Куинстауна (в настоящее время город Ков в графстве Корк, Ирландия — прим. «Ленты.ру») — порта, откуда была отправлена карточка.



Автор послания Сара Дэниелс оказалась одной из 712 пассажиров, выживших во время катастрофы.

Трансатлантический пароход «Титаник» потерпел крушение во время своего первого рейса в ночь на 15 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом в северной части Атлантического океана. В результате погибли 1496 человек, 712 были спасены.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 00:41
Bul maqala sáýir aıynda shyģýy kerek yedi.
 
 

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