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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Тенге слабеет четвертый день подряд

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 10:50
Тенге слабеет четвертый день подряд
Фото ©Турар Казангапов
Курс нацвалюты составил 340,64 тенге за доллар по итогам утренних торгов 20 июня на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По итогам предыдущей, дневной сессии 19 июня стоимость одного доллара составляла 340,36 тенге.

Первая сделка утренних торгов 20 июня прошла по цене 340,85 тенге. Это и стало максимальной стоимостью.

Минимальная цена достигла 340,50 тенге за доллар. Объем торгов достиг 15,7 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 337,5-343 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11.15 по времени Астаны составила 75,33 доллара за баррель.

Напомним, слабеть тенге начал с пятницы, 15 июня, то есть четвертый торговый день подряд наблюдается ослабление нацвалюты. Тогда стоимость одного доллара составляла 335,94 тенге.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:43
Нефть в цене, а дело с тенге пахнет керосином.
Все логично. uhmylka
 
 

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