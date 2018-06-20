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Тренера сборной Египта решили уволить после поражения от России

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 11:24
Тренера сборной Египта решили уволить после поражения от России
Фото: РИА Новости
Руководство Египетской футбольной ассоциации приняло решение об отставке аргентинца Эктора Купера с поста главного тренера национальной сборной. Об этом со ссылкой на источники в организации сообщает алжирская газета El Watan.

По их данным, Купер и весь штаб сборной Египта будут уволены в полном составе после завершения последнего матча команды на чемпионате мира по футболу в России. Этой встречей с большой вероятностью станет игра со сборной Саудовской Аравии в третьем туре группового этапа мирового первенства.

19 июня египтяне в матче второго тура ЧМ уступили сборной России (1:3) и практически лишились шансов на выход в плей-офф турнира. Это поражение стало для подопечных Купера вторым на этом ЧМ, в первом туре они потерпели поражение от команды Уругвая. Если уругвайцы, имеющие три очка, не проиграют саудовцам в своем матче второго тура, то вылет Египта будет оформлен официально.
Источник: lenta.ru
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