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В Казахстане отказались от идеи прямых выборов акимов сел

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 13:18
В Казахстане отказались от идеи прямых выборов акимов сел
© Sputnik
АСТАНА, 20 июн — Sputnik. Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента согласились с изменениями сената, касающимися порядка избрания сельских акимов в Казахстане, передает корреспондент Sputnik.

Ранее в Казахстане планировалось ввести прямую выборность акимов сельского уровня. В случае введения изменений акимы бы избирались местным населением на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на четыре года. Депутат мажилиса Марат Бопазов пояснил, что население определенной административно-территориальной единицы само − путем прямого голосования − избирало бы своего акима.

Однако сенат вернул проект закона на согласование в мажилис, предложив исключить нормы, касающиеся введения прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

В среду секретарь комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Светлана Бычкова рассказала, что комитет рассмотрел изменения, которые сенат внес в проект Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК" и в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выборов".

"Представленные сенатом поправки направлены на сохранение действующего порядка избрания на должность акима города районного значения, села, поселка, сельского округа. Комитет предлагает согласится с изменениями, внесенными сенатом парламента РК", — сказала Бычкова.

Депутаты проголосовали за внесенные сенатом изменения.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Mackoi (Посетители) Сегодня, 15:32
А как депутаты и сенаторы объясняют то что не хотят доверять народу избирать своих правителей? Типа быдло не сможет выбрать себе нормального акима.
 
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  • Ну Ну
  • tolk
 Maxim Aktau (Посетители) Сегодня, 14:21
Властям это не выгодно не смогут своих ставить, поэтому хотят убрать прямые выборы. В сельской местности у авторитетного аксакала или активиста больше шансов выиграть выборы чем у нуротановского выдвиженца.
 
-1
  • Satuk
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:21
Balyq basynan shirip bastaıdy.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:32
Конечно, правильнее и демократичнее когда народ сам выбирает акимов.
При этом за избирателями надо еще оставить право отзывать акимов, которые не выполняют декларируемые задачи и программы.
 
 

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