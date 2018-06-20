В Казахстане отказались от идеи прямых выборов акимов сел

АСТАНА, 20 июн — Sputnik. Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента согласились с изменениями сената, касающимися порядка избрания сельских акимов в Казахстане, передает корреспондент Sputnik.



Ранее в Казахстане планировалось ввести прямую выборность акимов сельского уровня. В случае введения изменений акимы бы избирались местным населением на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на четыре года. Депутат мажилиса Марат Бопазов пояснил, что население определенной административно-территориальной единицы само − путем прямого голосования − избирало бы своего акима.



Однако сенат вернул проект закона на согласование в мажилис, предложив исключить нормы, касающиеся введения прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.



В среду секретарь комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Светлана Бычкова рассказала, что комитет рассмотрел изменения, которые сенат внес в проект Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК" и в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выборов".



"Представленные сенатом поправки направлены на сохранение действующего порядка избрания на должность акима города районного значения, села, поселка, сельского округа. Комитет предлагает согласится с изменениями, внесенными сенатом парламента РК", — сказала Бычкова.



Депутаты проголосовали за внесенные сенатом изменения.