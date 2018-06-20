Суд Алма-ТВ и Qazaq Banki: абонентов попросили не беспокоиться

В Алма-ТВ призвали не беспокоиться абонентов и партнеров в связи с решением суда о признании акционера компании - ТОО "Asset Invest", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщается, АО "АлмаТелекоммуникейшнс Казахстан" с торговой маркой Алма-ТВ продолжает свою работу в штатном режиме.
"Ранее упомянутое в публикациях решение суда о признании акционера Алма-ТВ банкротом не имеет отношения к АО "АлмаТелекоммуникейшнс Казахстан". ТОО "Asset Invest" является отдельным субъектом предпринимательства и как юридическое лицо самостоятельно отвечает по своим обязательствам", - прокомментировали в компании.
Кроме того, отмечается, что судебное разбирательство по данному делу проходило без участия руководителя и соучредителя ТОО "Asset Invest" Татьяны Пак, которая в настоящий момент находится под стражей. Не присутствовали в зале суда для дачи соответствующих пояснений по делу и ее представители.
"Стоит отметить, что данное решение суда не является окончательной формой. Представители акционера и совет директоров Алма-ТВ принимают все необходимые меры по обжалованию решения суда в установленном законом порядке. Компания просит общественность сохранять спокойствие и не поддаваться панике, распространяемой в СМИ и социальных сетях. Все торговые офисы Алма-ТВ и колл центр работают в штатном режиме, услуги предоставляются без изменений", - проинформировали в АО "АлмаТелекоммуникейшнс Казахстан".
Как сообщалось 23 мая, Qazaq Banki подавал в суд на АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" (Алма-ТВ) за уклонение им от своих обязательств.
Как уточнили в горсуде, между компанией и банком было заключено соглашение о предоставлении кредитной линии с лимитом в размере три миллиарда 200 миллионов тенге сроком на 36 месяцев.
"Ответчик - Алма-ТВ свои обязательства перед банком не исполняет. Поэтому Qazaq Banki просит суд обязать АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" исполнить действия, предусмотренные договором залога, и передать в залог банку деньги в размере два миллиарда 68 миллионов 954 тысячи тенге", - сообщили в пресс-службе.
20 апреля на сайте Казахстанской фондовой биржи появилось сообщение, что на деньги и имущество АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" наложен арест на сумму 2,18 миллиарда тенге. Дата решения о наложении ареста - 12 апреля 2018 года.
В пресс-службе Алма-ТВ пояснили, что пока они находятся "в процессе переговоров".
"Официально арест еще не снят, но наши юристы до сих пор ведут переговоры. Пока они ни к чему не пришли", - отметили в пресс-службе.
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