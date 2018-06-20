«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Июня
+31...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 339.95 KZT
  • €1 = 392.64 KZT
  • 1 RUB = 5.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Суд Алма-ТВ и Qazaq Banki: абонентов попросили не беспокоиться

Просмотров:208 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Суд Алма-ТВ и Qazaq Banki: абонентов попросили не беспокоиться
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
В Алма-ТВ призвали не беспокоиться абонентов и партнеров в связи с решением суда о признании акционера компании - ТОО "Asset Invest", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщается, АО "АлмаТелекоммуникейшнс Казахстан" с торговой маркой Алма-ТВ продолжает свою работу в штатном режиме.

"Ранее упомянутое в публикациях решение суда о признании акционера Алма-ТВ банкротом не имеет отношения к АО "АлмаТелекоммуникейшнс Казахстан". ТОО "Asset Invest" является отдельным субъектом предпринимательства и как юридическое лицо самостоятельно отвечает по своим обязательствам", - прокомментировали в компании.

Кроме того, отмечается, что судебное разбирательство по данному делу проходило без участия руководителя и соучредителя ТОО "Asset Invest" Татьяны Пак, которая в настоящий момент находится под стражей. Не присутствовали в зале суда для дачи соответствующих пояснений по делу и ее представители.

"Стоит отметить, что данное решение суда не является окончательной формой. Представители акционера и совет директоров Алма-ТВ принимают все необходимые меры по обжалованию решения суда в установленном законом порядке. Компания просит общественность сохранять спокойствие и не поддаваться панике, распространяемой в СМИ и социальных сетях. Все торговые офисы Алма-ТВ и колл центр работают в штатном режиме, услуги предоставляются без изменений", - проинформировали в АО "АлмаТелекоммуникейшнс Казахстан".

Как сообщалось 23 мая, Qazaq Banki подавал в суд на АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" (Алма-ТВ) за уклонение им от своих обязательств.

Как уточнили в горсуде, между компанией и банком было заключено соглашение о предоставлении кредитной линии с лимитом в размере три миллиарда 200 миллионов тенге сроком на 36 месяцев.

"Ответчик - Алма-ТВ свои обязательства перед банком не исполняет. Поэтому Qazaq Banki просит суд обязать АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" исполнить действия, предусмотренные договором залога, и передать в залог банку деньги в размере два миллиарда 68 миллионов 954 тысячи тенге", - сообщили в пресс-службе.

20 апреля на сайте Казахстанской фондовой биржи появилось сообщение, что на деньги и имущество АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" наложен арест на сумму 2,18 миллиарда тенге. Дата решения о наложении ареста - 12 апреля 2018 года.

В пресс-службе Алма-ТВ пояснили, что пока они находятся "в процессе переговоров".

"Официально арест еще не снят, но наши юристы до сих пор ведут переговоры. Пока они ни к чему не пришли", - отметили в пресс-службе.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика