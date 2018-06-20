Относятся с пониманием - Бозумбаев о планах запретить ввоз российского бензина

Согласование запрета в Казахстане российского бензина может состояться до конца недели. Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы говорим спасибо нашим коллегам из Российской Федерации. Мы с ними работаем, они с пониманием относятся. Я каждую неделю разговариваю с господином Александром Новаком (министр энергетики РФ - прим. автора), используя современные средства коммуникации, и, скажем так, мы координируем свои действия. Мы говорим спасибо за поддержку, сейчас у нас свой бензин, его в избытке, и это нормально. Мы вложили миллиарды долларов в нефтеперерабатывающую отрасль. Нужно теперь, чтобы эти мощности работали", - прокомментировал Канат Бозумбаев на брифинге СЦК.



По его словам, приказ находится на согласовании в соответствующих государственных органах.



"Надеюсь, до конца недели согласование пройдет. Соответствующие процедуры мы все выдержали", - заверил Бозумбаев.



Ранее сообщалось, что Казахстан может в июне ввести трехмесячный запрет на ввоз бензина из России, чтобы не допустить затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктов.