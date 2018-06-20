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Относятся с пониманием - Бозумбаев о планах запретить ввоз российского бензина

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 16:40
Относятся с пониманием - Бозумбаев о планах запретить ввоз российского бензина
Иллюстративное фото: gorvesti.ru
Согласование запрета в Казахстане российского бензина может состояться до конца недели. Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы говорим спасибо нашим коллегам из Российской Федерации. Мы с ними работаем, они с пониманием относятся. Я каждую неделю разговариваю с господином Александром Новаком (министр энергетики РФ - прим. автора), используя современные средства коммуникации, и, скажем так, мы координируем свои действия. Мы говорим спасибо за поддержку, сейчас у нас свой бензин, его в избытке, и это нормально. Мы вложили миллиарды долларов в нефтеперерабатывающую отрасль. Нужно теперь, чтобы эти мощности работали", - прокомментировал Канат Бозумбаев на брифинге СЦК.

По его словам, приказ находится на согласовании в соответствующих государственных органах.

"Надеюсь, до конца недели согласование пройдет. Соответствующие процедуры мы все выдержали", - заверил Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан может в июне ввести трехмесячный запрет на ввоз бензина из России, чтобы не допустить затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Жанар
 взрослый (Посетители) Сегодня, 18:50
Вы цены убавьте, и не надо ничего запрещать. Рынок сам отрегулирует тогда. Россияне будут закупать бензин подешевле Отобьются вложенные миллиарды.. Эти деятели государственные нас че, за идиотов держат?? Чето уже бесить начинают ...

Люди, будьте адекватны!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 Гайни (Посетители) Сегодня, 17:11
Я говорит каждую неделю разговариваю.... спасибо, что относятся с пониманием... мы миллиарды вложили... и теперь у нас бензин в избытке. rofl
 
 

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