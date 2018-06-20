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Трагедия в университете Костаная: мужчина зарезал преподавательницу и покончил с собой

Просмотров:332 Опубликовано: Сегодня, 17:33
Трагедия в университете Костаная: мужчина зарезал преподавательницу и покончил с собой
Фото с сайта alau.kz
В Костанайском социально-техническом университете им. З. Алдамжара произошло ЧП: мужчина нанес ножевые ранения супруге, а затем выпрыгнул из окна, передает Аlau.kz.

Как сообщили Кstnews.kz сотрудники КСТУ, к преподавателю вуза пришел супруг. У них случился конфликт. Он нанес ей удары ножом, а потом и себе. После чего мужчина выпрыгнул из окна 8-го этажа и разбился насмерть.

Погибшей было 36 лет. В семье остались двое детей, 3 и 10 лет. Администрация университета сразу связалась с родителями погибшей женщины.

"Для нас это шок! Мы еще не пришли в себя от произошедшего и переживаем за все случившееся. Наша охрана пропустила без проблем мужчину в здание, потому что он сказал, что пришел к супруге", – сказал один из преподавателей КСТУ.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 19:37
Тупой зверь,пусть горит в аду которого нет.
 
 

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