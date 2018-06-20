Трагедия в университете Костаная: мужчина зарезал преподавательницу и покончил с собой

В Костанайском социально-техническом университете им. З. Алдамжара произошло ЧП: мужчина нанес ножевые ранения супруге, а затем выпрыгнул из окна, передает Аlau.kz.
Как сообщили Кstnews.kz сотрудники КСТУ, к преподавателю вуза пришел супруг. У них случился конфликт. Он нанес ей удары ножом, а потом и себе. После чего мужчина выпрыгнул из окна 8-го этажа и разбился насмерть.
Погибшей было 36 лет. В семье остались двое детей, 3 и 10 лет. Администрация университета сразу связалась с родителями погибшей женщины.
"Для нас это шок! Мы еще не пришли в себя от произошедшего и переживаем за все случившееся. Наша охрана пропустила без проблем мужчину в здание, потому что он сказал, что пришел к супруге", – сказал один из преподавателей КСТУ.
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