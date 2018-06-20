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Искали 12 дней: пропавшую школьницу нашли за тысячу километров от Астаны

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 19:08
Искали 12 дней: пропавшую школьницу нашли за тысячу километров от Астаны
Oleksy Ohurtsov
АСТАНА, 20 июн — Sputnik. Пропавшая в Астане 13-летняя школьница по имени Аружан нашлась живой и невредимой.

Девочку отыскали на 12-й день в Кызылорде, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел столицы.

"В результате розыскной работы сотрудниками столичной полиции при взаимодействии с полицейскими ДВД Кызылординской области установлено местонахождение несовершеннолетней", — говорится в сообщении.

Полицейские уточнили, что с девочкой все в порядке, она здорова.

О том, что девочка пропала, родственники сообщили правоохранителям 7 июня. Сообщалось, что Аружан видели в обеденное время около комплекса "Арт-Хаус" на левом берегу столицы.

Каким образом ребенок оказался так далеко от дома, в полиции не прокомментировали.


Источник: Sputnik
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