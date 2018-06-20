Искали 12 дней: пропавшую школьницу нашли за тысячу километров от Астаны

АСТАНА, 20 июн — Sputnik. Пропавшая в Астане 13-летняя школьница по имени Аружан нашлась живой и невредимой.



Девочку отыскали на 12-й день в Кызылорде, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел столицы.



"В результате розыскной работы сотрудниками столичной полиции при взаимодействии с полицейскими ДВД Кызылординской области установлено местонахождение несовершеннолетней", — говорится в сообщении.



Полицейские уточнили, что с девочкой все в порядке, она здорова.



О том, что девочка пропала, родственники сообщили правоохранителям 7 июня. Сообщалось, что Аружан видели в обеденное время около комплекса "Арт-Хаус" на левом берегу столицы.



Каким образом ребенок оказался так далеко от дома, в полиции не прокомментировали.





