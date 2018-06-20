Госдолг в 13,5 трлн тенге не вызывает опасений - Султанов

На 2 трлн тенге вырос госдолг за 2017 год, на 1 января 2018 года он составил 13,5 трлн тенге (40,6 млрд долларов США), об этом сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов, передает корреспондент BNews.kz.



"За прошлый год государственный долг вырос на 2 трлн тенге – за счет большого уровня дефицита бюджета, который мы вынуждены были в прошлом году повысить для того, чтобы правительство участвовало в поддержке банковского сектора, и на 1 января текущего года долг составил 13,5 трлн тенге (40,6 млрд долларов США). При этом он находится на безопасном уровне, и его состояние не вызывает сегодня опасений", - сказал на отчетной встрече с населением министр финансов РК Бахыт Султанов.



По словам главы ведомства, госдолг к ВВП на начало 2018 года составил 26%, при лимите 50% ВВП, установленный для стран-членов ЕАЭС.



Кроме того, как добавил Султанов, по уровню госдолга Казахстан улучшил свой позиции по рейтингу глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ за последний год на 6 пунктов, поднявшись с 17-го места на 11 место среди 137 стран мира.



"В 2017 году Правительство привлекло займы на реализацию различных инвестиционных проектов на сумму 387 млн. долл. США, направленные на строительство дорог, медицину и образование. Кроме того, выдано 7 государственных гарантий на сумму порядка 2 200 млн. долл. США", - подчеркнул он.