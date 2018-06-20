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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Прости, Россия, мы были неправы"

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 21:00
"Прости, Россия, мы были неправы"
Фото Reuters
Немецкий журнал Der Spiegel принес извинения сборной России по футболу за негативный прогноз на результат команды на чемпионате мира.

После крупной победы подопечных Станислава Черчесова над Саудовской Аравии со счетом 5:0 издание написало, что Россия все равно не выйдет в плей-офф турнира. В новой статье, опубликованной после победы россиян над египтянами, те же авторы признали свою ошибку.

"Прости, Россия, мы были неправы", - цитирует издание ИноТВ. - Мы недооценили хозяев мирового первенства. В игровом плане Россия сильнее многих других команд".

"После второй игры все выглядит иначе. Россия обыграла Египет со счетом 3:1, практически вышла в одну восьмую финала - и таким образом преподала нам урок", - говорится в публикации.

Несмотря на признание своей неправоты, немецкие журналисты и в этот раз не удержались от неблагоприятного прогноза относительно будущего сборной России на чемпионате мира.

"Соперником хозяев турнира в одной восьмой финала, скорее всего, станет Испания или Португалия. Россия в настоящий момент сильна, но обыграть эти две команды россиянам едва ли по силам", - считают Филипп Денбостель и Ули Петерсен.

"Впрочем, один раз мы уже ошиблись", - подстраховались немецкие журналисты.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 21:27
Оıymsha, bul alamandar oıyndaryn Reseı Odaģy jeńispen aıaqtaıdy degenge senimdimin. Basqa jol joq.
Bul jeńis, sońģy 4 jylda shydap kele jatqan yeńbektiń aqysy bolýy kerek.
 
 

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