Немецкий журнал Der Spiegel принес извинения сборной России по футболу за негативный прогноз на результат команды на чемпионате мира.
После крупной победы подопечных Станислава Черчесова над Саудовской Аравии со счетом 5:0 издание написало, что Россия все равно не выйдет в плей-офф турнира. В новой статье, опубликованной после победы россиян над египтянами, те же авторы признали свою ошибку.
"Прости, Россия, мы были неправы", - цитирует издание ИноТВ. - Мы недооценили хозяев мирового первенства. В игровом плане Россия сильнее многих других команд".
"После второй игры все выглядит иначе. Россия обыграла Египет со счетом 3:1, практически вышла в одну восьмую финала - и таким образом преподала нам урок", - говорится в публикации.
Несмотря на признание своей неправоты, немецкие журналисты и в этот раз не удержались от неблагоприятного прогноза относительно будущего сборной России на чемпионате мира.
"Соперником хозяев турнира в одной восьмой финала, скорее всего, станет Испания или Португалия. Россия в настоящий момент сильна, но обыграть эти две команды россиянам едва ли по силам", - считают Филипп Денбостель и Ули Петерсен.
"Впрочем, один раз мы уже ошиблись", - подстраховались немецкие журналисты.
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