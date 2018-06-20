Немецкий журнал Der Spiegel принес извинения сборной России по футболу за негативный прогноз на результат команды на чемпионате мира.



После крупной победы подопечных Станислава Черчесова над Саудовской Аравии со счетом 5:0 издание написало, что Россия все равно не выйдет в плей-офф турнира. В новой статье, опубликованной после победы россиян над египтянами, те же авторы признали свою ошибку.



"Прости, Россия, мы были неправы", - цитирует издание ИноТВ. - Мы недооценили хозяев мирового первенства. В игровом плане Россия сильнее многих других команд".



"После второй игры все выглядит иначе. Россия обыграла Египет со счетом 3:1, практически вышла в одну восьмую финала - и таким образом преподала нам урок", - говорится в публикации.



Несмотря на признание своей неправоты, немецкие журналисты и в этот раз не удержались от неблагоприятного прогноза относительно будущего сборной России на чемпионате мира.



"Соперником хозяев турнира в одной восьмой финала, скорее всего, станет Испания или Португалия. Россия в настоящий момент сильна, но обыграть эти две команды россиянам едва ли по силам", - считают Филипп Денбостель и Ули Петерсен.



"Впрочем, один раз мы уже ошиблись", - подстраховались немецкие журналисты.