"Бессовестные". Задержание обладательницы "Кумис алка" записали на видео

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19.06.2018 года примерно в 20.00 часов участковым инспектором полиции УВД г.Актобе получен вызов, о том, что по адресу ул. 8 марта на привокзальной площади в районе кафе «Экспресс» женщина на лестнице перед входом в магазин пристает к прохожим гражданам с целью сдачи квартир в наем. На предложение пройти в участковый пункт полиции для разбирательства и составления протокола, по факту нарушения статьи 449 части 1 КРКобАП, гражданка отреагировала агрессивно и отказывалась проследовать с участковым инспектором и всячески препятствовала просьбам и требованиям сотрудника полиции. Вместе с тем за приставание в общественном месте и неповиновение законным требованиям сотрудника полиции в отношении гр. Кожановой Т., возбуждено административное производство по ст. 449 ч.1 и ст.667 ч.1 КРКобАП. Пресс служба ДВД Актюбинской области
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