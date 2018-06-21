"Бессовестные". Задержание обладательницы "Кумис алка" записали на видео

На странице zello.aktobe в Instagram появилось видео задержания полицейскими пожилой женщины-риелтора на привокзальной площади в Актобе.Об инциденте рассказала дочь задержанной. Она же записала и видео. По ее словам, мама позвонила ей с вокзала и попросила забрать."Когда я приехала, они (полицейские - прим.) передо мной скрутили маме руки и посадили в машину, ничего не объяснив. Я последовала за этой машиной в опорный пункт. Дальше внутри опорного пункта появилась гражданка. Она представилась "помощницей полиции" и начала оскорблять уже меня прямо перед стражами порядка и обвинять в немыслимыx вещах. Я вообще не поняла конкретной причины, чтобы вот так забирать маму как преступника. Она действительно пенсионерка и многодетная мать (обладательница "Кумис алка")", - описала ситуацию дочь."На мою маму составили протокол, который мы даже не прочитали. Но эту женщину с ее бредом мы сидели и слушали. Так кто эта женщина и какие у нее полномочия, чтобы полиция спокойно запускала ее в опорный пункт и брала у нее заявление по отношению к моей матери, хотя ее и не было когда мать забирали", - возмущается автор ролика."Как мне объяснили, поступил на 102 звонок на мою маму, поэтому они таким образом ее и забрали. Пожалуйста, помогите разобраться в этой ситуации", - написала она.В свою очередь, в пресс-службе ДВД Актюбинской области сообщили, что инцидент произошел 19 июня. "Примерно в 20.00 часов участковым инспектором полиции УВД Актобе получен вызов, о том, что по адресу: улица 8 Марта, на привокзальной площади в районе кафе "Экспресс" женщина на лестнице перед входом в магазин пристает к прохожим гражданам с целью сдачи квартир в наем. ​На предложение пройти в участковый пункт полиции для разбирательства и составления протокола по факту нарушения части 1 статьи 449 КРКобАП гражданка отреагировала агрессивно и отказывалась проследовать с участковым инспектором и всячески препятствовала просьбам и требованиям сотрудника полиции. Вместе с тем за приставание в общественном месте и неповиновение законным требованиям сотрудника полиции в отношении гр. Кожановой Т., возбуждено административное производство по части 1 статьи 449 и части 1 статьи 667 КРКобАП", - прокомментировали в ведомстве.