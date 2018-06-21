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Заявление Кикабидзе вызвало скандал

Просмотров:318 Опубликовано: Сегодня, 08:25
Заявление Кикабидзе вызвало скандал
Вахтанг Кикабидзе в фильме "Мимино"
Легендарный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью Жанне Немцовой на портале Deutsche Welle рассказал о своей радости от распада СССР и о том, при каком условии он снова поедет в Россию.

По его словам, распад Советского Союза стал катастрофой и для Грузии. "Всю эту обиду за развал он (Владимир Путин. - прим.) решил на нас выместить. Еще большие неприятности у нас впереди, такое у меня ощущение. Как будто нас кто-то проклял, и чем это кончится - неизвестно. Если нас вовремя не примут в это НАТО, Грузия может исчезнуть", - заявил звезда кино.

Кикабидзе признался, что "очень обрадовался", когда распался СССР. "Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах. Но Россия опять к этому идет, по-моему", - сказал 79-летний артист.

Собеседник издания добавил, что "ненавидит герб Советского Союза, серп и молот". "Это все было связано с, извините за выражение, хреновой жизнью этой огромной страны", - пояснил он.

Однако в советское время, отметил Кикабидзе, люди друг друга больше уважали. "Духовность была. Мы даже не задумывались, почему, но мы знали, что мы обязаны в этой стране жить. Но раз, допустим, один таджик, другой еврей, третий… они должны все-таки друг друга уважать. Мы так росли. Все остальное было очень плохо. Очень", - заметил герой фильма "Мимино".

Вахтанг Кикабидзе, который не приезжает в Россию с 2008 года из-за российско-грузинского конфликта в Южной Осетии, заявил также, что "готов приехать в Россию, если эти "баскетболисты" - Путин и Медведев - уйдут из политики".

"Я очень люблю эту страну. Там умеют слушать песни, смотреть кино. Я не думаю, что такой ажиотаж будет вокруг меня из-за этого. Я сказал, что не хочу этот орден получать (в 2008 году Вахтанг Кикабидзе отказался от Ордена Дружбы. - Ред.), я отказался. Я всегда говорю, что я не могу петь человеку, который меня бьет, а я не могу ответить. Потом очень многие мои знакомые сказали: "А что тебе, видишь, все ездят, все поют". А я не могу. Мне будет неудобно смотреть детям и внукам в глаза", - рассказал актер.



На слова Кикабидзе о "радости" по поводу распада Советского Союза тут же отреагировали в Совете Федерации России. Председатель комиссии по информационной политике Алексей Пушков написал в своем Twitter, что "Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы".

"Годы он набрал, мудрости - нет", - написал Пушков.
Источник: Tengrinews.kz
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