Нацбанк предупредил казахстанцев, заинтересованных в покупке доллара

Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев прокомментировал курс тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"С 2015 года в Казахстане действует свободно плавающий режим обменного курса. Это означает, что Национальный Банк не вмешивается на валютных торгах и курс формируется исключительно на основе спроса и предложения. Происходящее сейчас, мы считаем, это элемент на всех нестабильно развивающихся рынках. То есть во всем мире все развивающиеся валюты, к сожалению, ослабляются против доллара", - сказал Акишев на пленарном заседании Сената.



Он отметил, что Казахстан не является исключением.



"Мы являемся страной с открытой экономикой, интегрированной в мировые процессы, мировые финансовые рынки и, соответственно, эти процессы также влияют на Казахстан. Все крупные развивающиеся страны, Россия, Турция, Аргентина - они также девальвируют свои валюты постепенно. Происходит ослабление, тенге также среагировал, но мы видим, что степень волатильности тенге намного ниже.



В первую очередь, та интеграция, которая начинается, она только начинается, поэтому такой волатильности, как на других рынках, ее нет. Во-вторых, на курс тенге влияют макроэкономические, фундаментальные факторы. Это цена на наши экспортные товары, на нефть. Она остается очень высокой. Это означает, что платежный баланс стабильный. Мы думаем, что эти два события в одной точке сошлись: ослабление всех развивающихся рынков, сезонный фактор", - добавил он.



По его словам, в июне в Казахстане всегда повышенный спрос на инвалюту.



"Люди уезжают в отпуска, отправляют детей учиться за границу. Остальным гражданам я бы рекомендовал не бегать по обменникам, и в прошлом году была такая ситуация. Для тех, у кого нет затрат в инвалюте, я бы рекомендовал сейчас не осуществлять операции на валютном рынке. Потому что и в прошлом году такая же ситуация происходила летом, там, если вы помните, курс тенге так же ослабел до значения больше 340 тенге за доллар, но потом он укрепился до 320 тенге за доллар", - сказал Акишев.