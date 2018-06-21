Более двух тысяч выпускников не преодолели пороговый уровень ЕНТ в первый день

Порядка 15 процентов казахстанских выпускников 20 июня не смогли преодолеть пороговый уровень ЕНТ. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Today.kz.



"20 июня были задействованы 33 пункта проведения ЕНТ. Количество заявлений составляло 14 250, при этом приняли участие 13 897 – 97,5 процента от количества подавших заявления на ЕНТ. Один результат аннулирован. Преодолели порог 11 795 человек (84,8 процента), не преодолели порог 2 102 выпускника (15,2 процента)", – сообщил Алимкулов.

Набрать 140 баллов в первый день тестирования никому не удалось.



"Один человек набрал наивысший балл – 137, пока еще 140 баллов никто не набрал, но мы надеемся, что в этом году будут выпускники, которые наберут наивысший балл", – отметил спикер.

Он также напомнил, что сдавать тестирование на английском языке осмелились 46 выпускников. Первой и единственной на сегодня, кто сдал тест на иностранном языке, стала ученица из Алматы на базе КазНУ имени аль-Фараби.



"В целом работа идет в штатном режиме, call-центр тоже работает. Вчера поступило 105 звонков, в основном вопросы касались правил проведения ЕНТ, сопутствующие вопросы были по национальному квалификационному тестированию и другие", – продолжил Алимкулов.

По его словам, в южном регионе был аннулирован один результат. Аннулирование и удаление выпускника с территории происходят только из-за нарушения правил проведения ЕНТ, заключил спикер.



Напомним, в 2018 году вопросы для ЕНТ обновили на 50 процентов. Теперь в базе 120 тысяч вопросов.



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Статус "Алтын белгі" в 2018 году подтвердили более шести тысяч казахстанских выпускников. Отмечается значительный рост числа медалистов по сравнению с прошлыми годами.