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Более двух тысяч выпускников не преодолели пороговый уровень ЕНТ в первый день

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 11:34
Более двух тысяч выпускников не преодолели пороговый уровень ЕНТ в первый день
Фото: 24.kz
Порядка 15 процентов казахстанских выпускников 20 июня не смогли преодолеть пороговый уровень ЕНТ. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Today.kz.

"20 июня были задействованы 33 пункта проведения ЕНТ. Количество заявлений составляло 14 250, при этом приняли участие 13 897 – 97,5 процента от количества подавших заявления на ЕНТ. Один результат аннулирован. Преодолели порог 11 795 человек (84,8 процента), не преодолели порог 2 102 выпускника (15,2 процента)", – сообщил Алимкулов.
Набрать 140 баллов в первый день тестирования никому не удалось.

"Один человек набрал наивысший балл – 137, пока еще 140 баллов никто не набрал, но мы надеемся, что в этом году будут выпускники, которые наберут наивысший балл", – отметил спикер.
Он также напомнил, что сдавать тестирование на английском языке осмелились 46 выпускников. Первой и единственной на сегодня, кто сдал тест на иностранном языке, стала ученица из Алматы на базе КазНУ имени аль-Фараби.

"В целом работа идет в штатном режиме, call-центр тоже работает. Вчера поступило 105 звонков, в основном вопросы касались правил проведения ЕНТ, сопутствующие вопросы были по национальному квалификационному тестированию и другие", – продолжил Алимкулов.
По его словам, в южном регионе был аннулирован один результат. Аннулирование и удаление выпускника с территории происходят только из-за нарушения правил проведения ЕНТ, заключил спикер.

Напомним, в 2018 году вопросы для ЕНТ обновили на 50 процентов. Теперь в базе 120 тысяч вопросов.

Как пройти непростой экзаменационный период и как любовь родителей может спасти детей от стресса из-за тестирования, рассказал психолог.

Статус "Алтын белгі" в 2018 году подтвердили более шести тысяч казахстанских выпускников. Отмечается значительный рост числа медалистов по сравнению с прошлыми годами.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 12:16
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Результат "грамотной" реформы системы образования? 
Достали экспериментаторы....
 
 

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