"Решение за Президентом" - Абаев об участии Назарбаева в выборах в 2020 году

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал высказывание председателя Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об участии Нурсултана Назарбаева в выборах в 2020 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"До 2020 года еще достаточно много времени, и, как правильно отметил Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев - прим.), это решение будет принимать исключительно сам Глава государства. К 2020 году мы должны будем посмотреть по той ситуации, которая будет складываться к 2020 году. По моему мнению, человека, который достаточно долго проработал с Президентом, и учитывая тот колоссальный опыт Главы государства, который он имеет и в политике, и в экономике, международных делах, учитывая его международный авторитет, я уверен, что Казахстан только выиграет от того, если Глава государства будет принимать участие в (президентских выборах - прим.) 2020 году," - сказал Абаев в кулуарах Сената журналистам.



Ранее председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев в интервью ведущему программы Hardtalk на Би-би-си предположил, что Нурсултан Назарбаев не будет баллотироваться на очередных президентских выборах, которые должны состояться в 2020 году.