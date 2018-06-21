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"Решение за Президентом" - Абаев об участии Назарбаева в выборах в 2020 году

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 12:31
"Решение за Президентом" - Абаев об участии Назарбаева в выборах в 2020 году
Фото ©Турар Казангапов
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал высказывание председателя Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об участии Нурсултана Назарбаева в выборах в 2020 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"До 2020 года еще достаточно много времени, и, как правильно отметил Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев - прим.), это решение будет принимать исключительно сам Глава государства. К 2020 году мы должны будем посмотреть по той ситуации, которая будет складываться к 2020 году. По моему мнению, человека, который достаточно долго проработал с Президентом, и учитывая тот колоссальный опыт Главы государства, который он имеет и в политике, и в экономике, международных делах, учитывая его международный авторитет, я уверен, что Казахстан только выиграет от того, если Глава государства будет принимать участие в (президентских выборах - прим.) 2020 году," - сказал Абаев в кулуарах Сената журналистам.

Ранее председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев в интервью ведущему программы Hardtalk на Би-би-си предположил, что Нурсултан Назарбаев не будет баллотироваться на очередных президентских выборах, которые должны состояться в 2020 году.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:14
соррян я за него не буду больше голосовать!
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:09
Yel-basynyń qandaı (jaman ba, jaqsy ma) yekenin qalyq aıtady. Túrikter, Ata-Túrik atalaryn áli ulyqtap keledi. Qazaq qalqy ne ister yekenin bolashaq kórsetedi.
 
 

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