Разработчик из США рассказал, как его уволила машина, а ни один человек не смог ничего сделать

Американский разработчик и сооснователь компании Renly Ибрагим Диалло рассказал, как машина уволила его с работы без ведома начальства. Мужчину постепенно лишали доступа к рабочему месту, пока в какой-то момент не расторгли контракт. О необычном увольнении Диалло рассказал в своём блоге (открывается только через VPN из-за Роскомнадзора).К моменту увольнения разработчик восемь месяцев работал в крупной компании, название которой он не уточнил. По словам Диалло, он работал добросовестно и получал похвалы от начальства, пока однажды утром ему не пришло необычное сообщение.Мужчина решил, что его с кем-то перепутали, ведь в компании работает несколько его полных тёзок. Однако на этом странности не закончились: Диалло не смог попасть на работу, так как его проходка оказалась недействительна. Тогда разработчик посмотрел на охранника, который пожал плечами, посмеялся и пропустил его через турникеты вручную.Диалло всё-таки позвонил рекрутёру, чтобы разобраться в ситуации. Девушка рассказала ему, что получила электронное письмо о нём и переспросила всё ли с ним в порядке. Рекрутёр пообещала уточнить детали у своего менеджера и перезвонить, но так и не сделала этого. Диалло сам обратился к руководителю, чтобы узнать, нет ли к нему каких-то вопросов, но ему ответили, что всё в порядке.На следующий день, когда разработчик как обычно приехал в офис на машине, он не смог припарковаться — его ключ-карта снова оказалась недействительна. За ним стояла очередь из машин, поэтому ему пришлось отъехать и снова дождаться охранника.Ситуация со входом в офис также повторилась, Диалло не выдержал и решил поменять свою ключ-карту. Он встретился с начальницей, которая пообещала сделать новый пропуск, а пока ему посоветовали пользоваться временным бейджем, который необходимо каждый день получать заново, потому что он истекает в 7 вечера.Спустя несколько часов разработчик столкнулся с новой проблемой — его стали лишать доступа к рабочим программам. Он несколько часов работал, а затем вошёл в Windows, чтобы пометить свою задачу завершённой в Jira (прим.ред — система управления проектами). Однако мужчину выкинуло из системы и он не смог попасть в неё по своим обычным логину и паролю.Диалло обратился к коллеге, чтобы посмотреть, что стало с его задачей. Он с удивлением обнаружил, что она неактивна, а его имя вычеркнуто из системы. После этого разработчику в панике позвонила менеджер и снова спросила, всё ли с ним в порядке: она объяснила, что получила письмо об увольнении Диалло. Девушка была очень удивлена, так как к этому не было никаких предпосылок.Начальство не понимало, почему профиль Диалло в Jira деактивировался: в этом поручили разобраться команде техподдержки. На рабочем месте разработчика ждало «огромное и пугающее сообщение» об ошибке на экране компьютера, но он смог обойти систему и доработать остаток дня.На следующий день Диалло поехал на работу уже на Uber, потому что не хотел вновь столкнуться с проблемой на парковке. Однако его ждала новая напасть: теперь охранник не смог сделать ему временный пропуск, потому что в системе разработчик значился как уволенный. Его начальнице пришлось лично спускаться, чтобы проводить мужчину до работы.Когда Диалло уже был в здании, его рекрутёр прислала сообщение с просьбой не приходить на работу, так как получила письмо, что пропуск аннулирован из-за увольнения. Тогда в ситуации попыталась разобраться директор компании.Диалло уже собирался покинуть офис, когда директор фирмы увидела e-mail сообщение, в котором было написано о расторжении контракта с разработчиком в марте 2017 года, хотя его контракт должен был завершиться только в конце декабря.На следующий день разработчик был заблокирован уже во всех офисных системах, кроме Linux. Первую половину дня он провёл документируя всю свою работу, а после обеда над его столом возникли две фигуры.Одна из них была ему знакома — это был охранник Хосе, а другим оказался его друг. Они объяснили, что получили письмо о том, что разработчика надо выпроводить из офиса и дали ему время собрать вещи.Следующие три недели Диалло получал всё новые письма о своём деле. Он мог наблюдать, как система снова отдаёт более серьёзные и угрожающие приказы, решающие его судьбу: «отключите это, отключите то, лишите доступа, выпроводите из помещения».Однажды утром Диалло позвонила его рекрутёр и сообщила, что он может вернуться на работу. Разгадка оказалась банальной: сначала разработчик работал в технологической компании, которую затем приобрела крупная корпорация. Его трёхлетний контракт должны были перезаключить, но прошлого менеджера уволили сразу после перехода. Сотрудник должен был отрабатывать оставшееся время на дому, но, видимо, забыл об этом.Тогда автоматическая система решила, что Диалло больше не является работником компании и запустила цепочку многодневных задач, каждая из которых вызывала следующую: процесс невозможно было остановить. Решить проблему удалось только перезаключив договор и настроив все офисные системы заново.