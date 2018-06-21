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Названы самые популярные автомобили в Европе

Просмотров:210 Опубликовано: Сегодня, 14:26
Названы самые популярные автомобили в Европе
Фото из открытых источников
Аналитики назвали самые продаваемые модели новых автомобилей в январе-мае 2018 года в 44 странах Европы, включая Россию, Украину, Турцию и Молдову, сообщает RNS.

Рейтинг возглавил Volkswagen Golf с продажами на уровне почти 243 тыс. штук, что на 8,1% превышает аналогичный показатель 2017 года, также в лидерах VW Polo (161 тыс. штук и снижение на 3,6%) и Renault Clio (161 тыс. штук, +0,3%), подсчитали в Focus2Move.

В первую десятку самых продаваемых моделей новых автомобилей в Европе с начала 2018 года также входят Ford Fiesta (136 тыс. штук), Nissan Qashqai (132 тыс. штук), Skoda Octavia (125,5 тыс. штук) и Volkswagen Tiguan (125,3 тыс. штук).

Также в первой десятке лидеров — Ford Focus (117 тыс. штук), Peugeot 208 (113 тыс. штук) и Citroen C3 (101 тыс. штук).

Эксперты зафиксировали рост продаж Lada Vesta в России и других странах за 5 месяцев на 44%, до 41,5 тыс. штук, что позволило модели подняться в рейтинге топ-100 с 70-го на 56-е место. Также выросли продажи Lada Granta — на 10,3%, до 38,3 тыс. штук, но место в рейтинге изменилось с 55-го на 65-е.

Продажи легковых автомобилей в мире растут с 2009 года в пределах 2—3% в год. За последние пять лет мировые продажи новых автомобилей возросли с 80 млн до 94 млн единиц. В 2018 году прогнозируется рост авторынка до 98 млн легковых автомобилей, а в 2019 году — свыше 100 млн единиц.
Источник: КАПИТАЛ
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