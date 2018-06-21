«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 21 Июня
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 341.08 KZT
  • €1 = 394.46 KZT
  • 1 RUB = 5.37 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новый троян управляет телефонами через мессенджер Telegram

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 15:26
Новый троян управляет телефонами через мессенджер Telegram
Фото: securitylab.ru
В Сети обнаружен новый вирус, который управляет зараженными устройствами и крадет данные с помощью бота в мессенджере Telegram, сообщает Today.kz со ссылкой на разработчика антивирусных ПО ESET.

Новый Android-троян HeroRat (Remote Administraton Tooll) создан, говорится в сообщении, для удаленного управления скомпрометированными устройствами. Авторы предлагают его в аренду по модели Malware-as-a-Service (вредоносное ПО в качестве услугиl). Доступны три комплектации (бронзовая, серебряная и золотаяl), которые различаются набором функций и ценой – 25, 50 и 100 долларов соответственно.

Исходный код вредоносной программы продается за 650 долларов, предусмотрен видеоканал техподдержки

"HeroRat ищет жертв через неофициальные магазины Android-приложений, социальные сети и мессенджеры. Атакующие маскируют троян под приложения, обещающие биткоины в подарок, бесплатный мобильный интернет или накрутку подписчиков в соцсетях. В Google Play данной угрозы не обнаружено. Большинство заражений зафиксировано в Иране.

Когда пользователь установит и запустит вредоносное приложение, на экране появится всплывающее окно. В нем сообщается, что программа не может работать на устройстве и будет удалена. В ESET наблюдали образцы с сообщениями на английском и персидском языках (в зависимости от языковых настроекl). После "удаления" иконка приложения исчезнет, а троян продолжит работу скрытно от пользователя", – информируют эксперты разработчика антивирусов.

Они уточнили, что новый троян позволяет перехватывать и отправлять сообщения, красть контакты, совершать вызовы, записывать аудио, делать скриншоты, определять местоположение гаджета и менять настройки. Для управления функциями предусмотрены интерактивные кнопки в интерфейсе Telegram-бота, то есть владелец "захваченного" смартфона или планшета получает набор инструментов в соответствии с выбранной комплектацией.
Передача команд и кража данных с зараженных устройств реализована в рамках протокола Telegram, а эта мера, нужно отметить, позволяет противодействовать обнаружению трояна.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика