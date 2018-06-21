Контроль над выводом капитала за рубеж усилят в Казахстане

Сенат РК с сопутствующими поправками принял Закон "О валютном регулировании и валютном контроле", предусматривающий усиление контроля за валютными операциями, направленными на вывод капитала из Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Как ранее отмечал председатель Национального банка РК Данияр Акишев, документом определяется перечень валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны.



"Это предоставление резидентом финансового займа нерезиденту, не предусматривающего погашения путем зачисления денег на счета в Казахстане; предоставление нерезидентом финансового займа резиденту, не предусматривающего перевод денег на счета в Казахстане; предоставление резидентом беспроцентного финансового займа неаффилированному нерезиденту на срок свыше 720 дней. А также операции по оплате экспорта или импорта со сроком репатриации свыше 720 дней", – сказал Данияр Акишев.



По его словам, такие операции будут осуществляться банками только при представлении резидентом разрешения на передачу информации органам валютного контроля.



Также, по его информации, в целях противодействия выводу денег предусматривается активное взаимодействие с органом государственных доходов, в том числе информационное. Так, закон предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащей банковскую тайну, Комитету государственных доходов.



"Почему особое внимание уделяется вопросам информационного взаимодействия? Потому что невозможно только нормами закона обеспечить контроль за выводом капитала. Вывод капитала может осуществляться нелегальными способами или маскируясь под законные сделки. Прямые ограничительные меры могут ухудшить инвестиционный климат и условия ведения бизнеса для добросовестных предпринимателей. Это также неприемлемо в рыночной экономике", – сказал он.



Также, согласно закону, филиалы иностранных организаций в Казахстане будут признаваться в качестве резидентов. По действующему законодательству филиалы иностранных организаций являются нерезидентами.



"Это позволяет им осуществлять валютные операции внутри Казахстана при операциях с резидентами. Для казахстанских компаний – это запрещено", – аргументировал норму глава Нацбанка.



В этой связи предлагается перевести расчеты филиалов иностранных организаций с казахстанскими компаниями на тенге. Изменения не затрагивают компании, деятельность которых регулируется соглашениями, заключенными от имени государства. Они останутся в статусе нерезидента.



Кроме того, закон предусматривает расширение охвата валютных операций мониторингом с одновременным упрощением процедур сбора информации о валютных операциях.



"Сложные режимы регистрации и уведомления будут отменены. Вместо них вводится единая учетная регистрация валютных договоров. Критерием для учетной регистрации будет сумма и предмет договора. В этих условиях банкам не потребуется определять, какой режим валютного регулирования, регистрация или уведомление распространяется на валютную операцию. Поэтому сократятся сроки обслуживания банками платежей по валютным операциям", – сказал Данияр Акишев.



Законом также предоставляется право небанковским обменным пунктам на покупку и продажу золотых мини-слитков, выпущенных Национальным банком.



Также в понятие "валютные операции" включены передача валютных ценностей в доверительное управление либо на основании договора об оказании брокерских услуг, приобретение и погашение резидентом электронных денег, выпущенных нерезидентом, и наоборот. Кроме того, профессиональным участникам рынка ценных бумаг предоставлено право покупать и продавать безналичную иностранную валюту на внутреннем валютном рынке.