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Трехкратную зарплату будут получать казахстанские миротворцы ООН

Просмотров:147 Опубликовано: Сегодня, 17:10
Трехкратную зарплату будут получать казахстанские миротворцы ООН
Фото: ©Тимур Батыршин
Трехкратную заработную плату из республиканского бюджета будут получать казахстанские офицеры-миротворцы ООН. Об этом сообщил замминистра обороны Талгат Мухтаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Today.kz.

"Наши военнослужащие в период прохождения службы в миссиях будут получать трехкратную заработную плату, кроме того, предусмотрены выплаты из бюджета ООН – ежемесячно по 1 410 долларов предусмотрено каждому миротворцу, более того, предусмотрены отпускные выплаты на оздоровление как со стороны бюджета РК, так и со стороны бюджета ООН. Кроме того, имеется ежедневные суточные, которые выплачивает ООН нашим военнослужащим. Мы провели расчеты, потребуется в год на миротворческую роту около 340 миллионов тенге", – сообщил Мухтаров.
Он также отметил, что социальная защита казахстанских миротворцев полностью отрегулирована законодательством РК.

"В том же законе о миротворческой деятельности все вопросы соцзащищенности наших военнослужащих, гражданского персонала обговорены. Кроме того, есть нормативные акты ООН, в котором тоже оговариваются вопросы социального характера", – отметил спикер.
Мухтаров напомнил, что решение отправить офицеров-миротворцев ООН принято парламентом.

"На данный момент идет работа по заключению меморандума с вооруженными силами Индии, в котором будут обговорены все технические аспекты по обеспечению, по условиям прохождения службы, по разделению ответственности. После подписания этого соглашения мы планируем отправить нашу роту в количестве 120 человек где-то в октябре этого года непосредственно уже в миссию", – заключил Мухтаров.

Напомним, Парламент РК одобрил предложение Президента Нурсултана Назарбаева об отправке военных в ряд стран мира. Редакция Today.kz выяснила, какая обстановка сложилась к настоящему времени в этих государствах. Мы также узнали, какие деньги заработают казахстанские миротворцы во время выполнения задания в миссиях и что будет входить в их обязанности.
Источник: today.kz
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