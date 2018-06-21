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Комиссию за возврат билетов на поезда повысили до 1000 тенге

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 17:32
Комиссию за возврат билетов на поезда повысили до 1000 тенге
Фото ©Турар Казангапов
АО "Пассажирские перевозки" установило комиссию в размере 1000 тенге за возврат билетов на поезда, передает Tengrinews.kz.

"АО "Пассажирские перевозки" информирует об увеличении и установлении с 19 июня 2018 года комиссионного сбора за возврат проездных документов (билетов) в размере 1000 тенге с учетом НДС. Данная мера принята в целях пресечения злоупотреблений со стороны пассажиров, снижения рисков потери доходов, а также повышения доходности АО в целом", - сообщается на сайте "Электронной витрины" КТЖ.

Вышеуказанный комиссионный сбор устанавливается на все поезда формирования "Пассажирских перевозок" и чужих железнодорожных администраций.

При этом сообщается, что в случае возврата суммы менее 1000 тенге комиссионный сбор не взимается.
Источник: Tengrinews.kz
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