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Не выходя из дома можно будет зарегистрировать мобильник по IMEI и ИИН

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 19:37
Не выходя из дома можно будет зарегистрировать мобильник по IMEI и ИИН
Фото: obk.kz
Зарегистрировать мобильные телефоны по новым правилам с привязкой IMEI-кода устройства к индивидуальному идентификационному номеру владельца можно будет посредством СМС-запроса или онлайн. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на заседании общественного совета по вопросам развития сфер информации, инфокоммуникационных технологий и оказания государственных услуг, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Соответствующие правила (регистрации мобильных устройств – прим. автора) утверждены. Для снижения ажиотажа среди населения процесс регистрации будет максимально упрощен, в том числе будет предусмотрена регистрация в режиме онлайн и посредством одноразового СМС-пароля", – сказал Даурен Абаев.

Он напомнил, что в 2017 году проведена подготовительная работа для регистрации мобильных устройств, сформированы базы данных, налажено взаимодействие между сотовыми операторами и профильными государственными органами.

Для прохождения регистрации владелец устройства будет предоставлять оператору мобильной связи данные об индивидуальном идентификационном номере (ИИН) для физического лица или бизнес-идентификационном номере (БИН) для юридического лица, указывать идентификационный код абонентского устройства сотовой связи (IMEI) и мобильный номер сим-карты, которая используется на этом устройстве. Все данные будут передаваться оператору базы данных идентификационных кодов абонентских устройств мобильной связи.

Как ранее предупреждал глава МИК РК, незарегистрированные мобильники с начала 2019 года не будут обслуживаться.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 21:40
Túsinýim boıynsha, nómirge sms keledi, sol sms-tiń arqasynda IIN, Smartfon jáne Nómir birigedi.
Al, nómiri joq smartfonnyń jaģdaıy ne bolmaq? Mende smartfon bar, biraq, jańadan satyp alģan nómirdi salyp, gıgabaıttaryn paıdalanyp, nómirdi laqtyryp tastaımyn. Sodan keıin, taģyda bir nómir satyp alyp, ģalamtoryn paıdalanyp laqtyryp tastaımyn. Bul jaģdaı qalaı bolmaq.
 
 

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