Не выходя из дома можно будет зарегистрировать мобильник по IMEI и ИИН

Зарегистрировать мобильные телефоны по новым правилам с привязкой IMEI-кода устройства к индивидуальному идентификационному номеру владельца можно будет посредством СМС-запроса или онлайн. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на заседании общественного совета по вопросам развития сфер информации, инфокоммуникационных технологий и оказания государственных услуг, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Соответствующие правила (регистрации мобильных устройств – прим. автора) утверждены. Для снижения ажиотажа среди населения процесс регистрации будет максимально упрощен, в том числе будет предусмотрена регистрация в режиме онлайн и посредством одноразового СМС-пароля", – сказал Даурен Абаев.
Он напомнил, что в 2017 году проведена подготовительная работа для регистрации мобильных устройств, сформированы базы данных, налажено взаимодействие между сотовыми операторами и профильными государственными органами.
Для прохождения регистрации владелец устройства будет предоставлять оператору мобильной связи данные об индивидуальном идентификационном номере (ИИН) для физического лица или бизнес-идентификационном номере (БИН) для юридического лица, указывать идентификационный код абонентского устройства сотовой связи (IMEI) и мобильный номер сим-карты, которая используется на этом устройстве. Все данные будут передаваться оператору базы данных идентификационных кодов абонентских устройств мобильной связи.
Как ранее предупреждал глава МИК РК, незарегистрированные мобильники с начала 2019 года не будут обслуживаться.
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