Национальный олимпийский университет планируют создать в Казахстане

В Казахстане рассматривают возможность создания Национального олимпийского университета с полным циклом обучения. Об этом сообщил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По поручению Главы государства МКС совместно с Национальным олимпийским комитетом прорабатывается вопрос открытия в стране первого Национального олимпийского университета с полным циклом обучения", - заявил министр на отчетной встрече с населением.



"Уверен, что принимаемые меры в ближайшее время дадут мощный импульс развитию отрасли, качественной подготовки будущих олимпийских чемпионов", - отметил Мухамедиулы.



Следующие Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году. Ранее сообщалось, что в Играх может принять участие лишенный олимпийского золота после допингового скандала казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин.