«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 21 Июня
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 341.18 KZT
  • €1 = 392.97 KZT
  • 1 RUB = 5.34 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Национальный олимпийский университет планируют создать в Казахстане

Просмотров:45 Опубликовано: Сегодня, 21:06
Национальный олимпийский университет планируют создать в Казахстане
.
В Казахстане рассматривают возможность создания Национального олимпийского университета с полным циклом обучения. Об этом сообщил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По поручению Главы государства МКС совместно с Национальным олимпийским комитетом прорабатывается вопрос открытия в стране первого Национального олимпийского университета с полным циклом обучения", - заявил министр на отчетной встрече с населением.

"Уверен, что принимаемые меры в ближайшее время дадут мощный импульс развитию отрасли, качественной подготовки будущих олимпийских чемпионов", - отметил Мухамедиулы.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году. Ранее сообщалось, что в Играх может принять участие лишенный олимпийского золота после допингового скандала казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 21:33
Ilıa - alaman. Sport úshin janyn, densaýlyģyn jáne ýaqytyn bergen azamat. Alamandar oıyndarynda jeńip alģan altyn júldelerinen aıyrģandary ádiletsiz boldy. Bul jaıt, alamandar oıyndarynda saıasattyń bar yekenin kórsetti.
Biraq báribir, Ilıa búkil Qazaqstan qalqynyń maqtanyshy.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика