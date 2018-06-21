Пользователей WhatsApp ждет огромное разочарование

Пользователи мессенджера WhatsApp в ближайшем будущем столкнутся с изменениями в приложении, поскольку владельцы стремятся добиться от него большей прибыли. Об этом пишет телеканал "Звезда".



Появившийся десять лет назад мессенджер стал самым известным сервисом для общения. А создал его Ян Кум, позже продавший проект собственникам Fecebook. В 2018 глава соцсети Марк Цукерберг сообщил о своих планах на WhatsApp, в связи с чем компанию покинул разработчик Кум, так как не захотел участвовать в таких радикальных переменах в проекте.



Речь о том, что в 2018 году в мессенджере появится реклама, которой никогда раньше не было. Кроме того, будет ослаблено шифрование с возможностью доступа третьих лиц (американских спецслужб). Как пишет портал Slate, Ян Кум встречался в течение последних полугода с Марком Цукербергом несколько раз, однако понимания им так и не удалось достичь.



"Когда вы будете использовать приложение, Facebook точно будет знать, кто вы, где вы живете, и какие продукты вас могли бы заинтересовать для покупки. Это полное отрицание основополагающих принципов WhatsApp и издевательство над его сквозным шифрованием", - пишет издание.



Отмечается, что основатель Facebook намерен получить от мессенджера наибольшую выгоду. Так, вероятнее всего, появятся рассылки от рекламодателей и баннерная реклама в чатах.