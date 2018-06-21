«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 22 Июня
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 341.18 KZT
  • €1 = 392.97 KZT
  • 1 RUB = 5.34 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пользователей WhatsApp ждет огромное разочарование

Просмотров:193 Опубликовано: Вчера, 22:57
Пользователей WhatsApp ждет огромное разочарование
Фото из открытых иточников
Пользователи мессенджера WhatsApp в ближайшем будущем столкнутся с изменениями в приложении, поскольку владельцы стремятся добиться от него большей прибыли. Об этом пишет телеканал "Звезда".

Появившийся десять лет назад мессенджер стал самым известным сервисом для общения. А создал его Ян Кум, позже продавший проект собственникам Fecebook. В 2018 глава соцсети Марк Цукерберг сообщил о своих планах на WhatsApp, в связи с чем компанию покинул разработчик Кум, так как не захотел участвовать в таких радикальных переменах в проекте.

Речь о том, что в 2018 году в мессенджере появится реклама, которой никогда раньше не было. Кроме того, будет ослаблено шифрование с возможностью доступа третьих лиц (американских спецслужб). Как пишет портал Slate, Ян Кум встречался в течение последних полугода с Марком Цукербергом несколько раз, однако понимания им так и не удалось достичь.

"Когда вы будете использовать приложение, Facebook точно будет знать, кто вы, где вы живете, и какие продукты вас могли бы заинтересовать для покупки. Это полное отрицание основополагающих принципов WhatsApp и издевательство над его сквозным шифрованием", - пишет издание.

Отмечается, что основатель Facebook намерен получить от мессенджера наибольшую выгоду. Так, вероятнее всего, появятся рассылки от рекламодателей и баннерная реклама в чатах.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика