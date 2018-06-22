Казахстан вошел в десятку стран с худшими условиями труда

Казахстан включили в топ-10 худших стран для работников в глобальном рейтинге прав Международной конфедерации профсоюзов, передает LS.



Всего организацией были рассмотрены 142 государства. Вместе с Казахстаном в десятку худших вошли Алжир, Бангладеш, Камбоджа, Колумбия, Египет, Гватемала, Филиппины, Саудовская Аравия и Турция.



"В Казахстане слабая гарантия прав работников. Казахстан еще не преобразовал закон о профсоюзах под международные стандарты", - сообщается в исследовании.



В Беларуси и Украине также права слабо защищены. Россия вошла в группу стран с регулярным нарушением прав сотрудников.



Вместе с тем в число лучших стран для работы вошли Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Швеция и Уругвай.