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В Южной Корее запретили убивать собак для еды

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 07:12
В Южной Корее запретили убивать собак для еды
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Суд южнокорейского города Бучхон привлек одну из собачьих ферм к ответственности за "убийство животных без надлежащих причин", пишет The Daily Mail.

Теперь хозяину фермы придется заплатить штраф в размере трех миллиона вон, или 2,7 тысячи долларов. Активисты надеются, что это станет первым шагом к полному запрету ловли собак на мясо.

Напомним, мясо собак давно стало неотъемлемой частью кухни Южной Кореи. Каждый год в стране съедают около миллиона этих животных.

Согласно проведенному в прошлом году опросу, не употребляют в пищу собачье мясо 70 процентов населения, но только 40 процентов считают запрет подобной практики оправданным. В настоящее время в Южной Корее насчитывается более 17 тысяч ферм, отмечает "МИР 24".
Источник: tengrinews.kz
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