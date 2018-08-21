Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Президент Казахстана Нурсултана Назарбаева поздравил граждан с мусульманским праздником Курбан айт, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Уважаемые соотечественники!



Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан айт!



Этот священный для всех мусульман праздник призывает верующих к миру, согласию и взаимопониманию, подчеркивая, что ислам – это религия добра, созидания и гармонии.



Курбан айт, являясь олицетворением высоких духовных ценностей, побуждает человечество к взаимопомощи и отзывчивости.



В эти дни люди выражают друг другу добрые пожелания, стремятся в меру своих возможностей совершать благие деяния.



В Казахстане, где проживают представители различных конфессий и этносов, праздник Курбан айт вносит свой значительный вклад в укрепление нашего духовного единства, сплоченности и взаимоуважения людей, независимо от религиозной принадлежности и национальности.



В светлые праздничные дни желаю каждой казахстанской семье счастья, мира и благополучия!



Пусть обращение к Всевышнему наполнит сердца верующих благородными помыслами и душевным теплом!



С праздником Курбан айт!", - обратился к гражданам Глава государства.



Курбан-айт отмечают на 70-й день после завершения поста Ораза в течение трех дней. В этом году первый день праздника выпадает на вторник - 21 августа. В Казахстане этот день станет выходным.