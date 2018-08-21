Реформа МВД: Готовы ли к ней казахстанские полицейские

Прошел месяц со дня смерти Дениса Тена. Казахстанское общество все еще требует жестких мер и реформирования правоохранительных органов. Но изменится ли что-то, вернется ли доверие граждан к нашим полицейским? На эти вопросы корреспондента Tengrinews.kz попыталась ответить правозащитница Жемис Турмагамбетова.



С 2017 года в Казахстане работает проектный офис по модернизации МВД, куда входят специалисты из разных структурных подразделений министерства и правозащитники. Исполнительный директор общественного фонда "Хартия за права человека" Жемис Турмагамбетова является как раз-таки представителем этой фокус-группы. Она рассказала, готова ли правоохранительная система к реформам, открыты ли полицейские к новшествам и как казахстанцы могут повлиять на работу органов.



Выйти к людям



Первым, что отметила правозащитница, так это, что последние события показали - ведомство закрыто к обществу, не налажены коммуникации с населением.



"Во многих городах начальники управлений, департаментов внутренних дел потеряли связь с обществом. Я все время говорю, что нужно развивать коммуникации. Связь - это не просто доклад, который тебе написали. На встрече с министром я сказала, что Кудебаев (начальник ДВД Алматы Серик Кудебаев - прим.) был обязан выйти к людям. Пусть они не сидят в кабинетах. Если бы все шаги, которые предпринимались после гибели Дениса, моментально получали огласку, может быть такого ажиотажа не было бы. Так вышло, что пока министр ни приехал в Алматы провести брифинг, никакой детальной информации не было. Нужно было быть открытыми с самого начала", - сказала Жемис Турмагамбетова.



На вопрос о том, изменится ли что-то после отставки министра юрист ответила: "Нет, это все эмоции".



"Говорить, что МВД ничего не делает тоже неправильно. Наша голимая критика, требования немедленной реформы, отставки ни к чему не приведут. Только последовательные шаги приведут к изменениям", - добавила эксперт.



Готовы ли полицейские к изменениям



Жемис Турмагамбетова рассказала, что полицейские - это первые, кто готовы к изменениям в системе. Многое уже ими предпринято.



"Сотрудники полиции из проектного офиса с прошлого года сами говорят, что назрела необходимость модернизации. Они готовы к этому", - сказала юрист.



Изменения назвать реформой, отмечает специалист.



"Я не воспринимаю слово реформа. Реформа - это перелом всего. У нас употребляется слово "модернизация". Реформу может запустить только Глава государства. Сейчас в проектном офисе состоят 14 человек, по одному представителю от каждой службы МВД. Они внутри системы видят положительные и отрицательные стороны работы. В рамках модернизации сотрудники МВД сами предложили рассмотреть 24 проекта, это касается работы во фронт-офисах, оптимизации бизнес-процессов, работы с пробацией", - отметила Жемис Турмагамбетова.



Эксперт подчеркнула, что сегодня в ответственность МВД входит много несвойственных функций, выполняя их забывается главная задача - общественная безопасность.



"Как сами сотрудники заметили, на каждом этаже в акимате есть сотрудник полиции. Спрашивается кого и от чего нужно охранять? Таких очень много. Или, например, проезжает аким по городу, посмотрите, что творится. Везде мигалки. Аким - это один из нас, мы его нанимаем для определенных функций. Как используется работа с местной полицейской службой? Они должны работать с населением внутри своего микроучастка. Но нет же, их отвлекают, если не убран мусор. Эта работа не участкового, а коммунальных служб. У нас не может быть в правоохранительном органе двойного подчинения. Получается, что МПС подчиняется акиму района и частично РОВД. В итоге, полицейские не занимаются прямыми обязанностями. Я думаю, что сейчас этот вопрос по МПС будет ставиться конкретно, так ли они нужны, четко определить их права и обязанности. Практика применения МПС стала неправильной", - заверила правозащитник.



Станут ли полицейские лучше, если им повысят зарплаты



По мнению Турмагамбетовой, у каждого полицейского нужно менять сознание. Если правильно и комплексно к этому двигаться, то можно этого добиться.



"Ждать, что все полицейские станут доброжелательными и вежливыми неправильно, если само общество таким не станет. Сейчас идет разделение: они и мы. Я не думаю, что заработная плата поможет изменить сознание полицейских", - сказала Турмагамбетова.



Эксперт предположила, что с модернизацией МВД будет использоваться рейтинг среди подструктурных ведомств как это практикуют на западе.



"Например, там есть рейтинг тюрем. Начальник лучшей тюрьмы и сотрудники получают лучшую заработную плату, чем остальные. Скорее всего мы тоже к этому придем. Деньги не могут быть единственным мотиватором. Должно быть четкое понимание своей миссии", - добавила она.



Так, для того, чтобы изменить сознание казахстанских полицейских, нужно разработать целую цепочку от законодательного обеспечения до практических дел.



"Не бывает такого, чтобы приняли решение сегодня и в следующем квартале ждать результат", - отметила Турмагамбетова.



Сократят ли технологии бюрократию



Не секрет, что работать быстрее и прогрессивнее в госорганах мешает бюрократия. И МВД в этом отношении не исключение. На обсуждениях в проектом офисе полицейские отмечают слабую технологическую сторону. Поэтому, как отметила юрист, сейчас важно не только реагировать на эмоции общества, но и проводить глубинный анализ.



"Важно проанализировать, какие нужны технологические вливания, чтобы упростить бюрократию. При чем затрачивать средства на технологии не просто, а точно знать куда. Считается, что если везде установить камеры, то проблемы с правоохранкой решатся. Но на самом деле наличие камер не решает и не делает работу продуктивной. Работу полиции делает правильно построенные бизнес-процессы. Даже понаставив камеры, нужно понять, какая программа будет анализировать эти данные", - сказала Турмагамбетова.



Так как люди не могут обработать весь поток информации, приходящий из камер наблюдения.



Какие люди, такие и полицейские



Общественник убеждена, что сейчас уровень полиции тот, который формирует само общество.



"Нам не всегда видны нововведения в полиции. Те самые миграционные ЦОНы, автоЦОНы. Работа же идет. Мы не всегда оцениваем те удобства, которые начали получать. Мы живем под мнением, что виноваты все, но только не мы сами. Не замечаем, что уже улучшило нашу жизнь. Мы должны идти на встречу друг другу. А уже взаимоотношения между людьми и полицией будут вносить свои коррективы", - считает Жемис Турмагамбетова.



Сейчас идет конфронтация. По словам юриста, не у всех полицейских достаточный уровень образованности, до конца не знают законов. Из-за чего иногда возникают нелепые ситуации.



"Должна быть разработана программа подготовки и переподготовки полицейских. Мы не можем одномоментно уволить всех. Это будет расточительно. Опыт Грузии показывает, что и у них было не все так гладко. Не нужно забывать, территория Грузии меньше. Не бывает так, что сегодня реформу приняли и завтра она начнет работать, это очень длительный процесс", - сказала эксперт.



Совбез рассмотрит модернизацию



По словам Жемис Турмагамбетовой, в сентябре Совет безопасности будет рассматривать модернизацию правоохранительных органов. И уже тогда будет известно, каких изменений коснется МВД.



"Нельзя сказать, что только у нас и Грузии есть потребность в реформе политики. Даже в западных странах серьезные трансформационные процессы происходили. Полиция, как самый традиционный институт, менее всего подвергается изменению и инновациям. Но вспомните, как завоевывают доверие нью-йоркские полицейские, а у них это выборная должность. Достаточна сильная и прогрессивная полиция Лондона, в Северной Ирландии", - сказала общественник.



По мнению Турмагамбетовой, какие бы кардинальные изменения не происходили, главная задача МВД - быть открытыми к людям, идти на контакт, чтобы население могло доверять своим стражам порядка, а не бояться. "Если не будет коммуникации, хоть с утра до вечера говори, что идет модернизация, никто не поверит. В нашей истории было очень много начинаний, которые не доводились до конца",- сказала она.



Но в этот раз ситуация должна измениться, считает правозащитник.