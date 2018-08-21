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Трамп объявил, при каких условиях готов снять санкции с России

Просмотров:227 Опубликовано: Сегодня, 10:20
Трамп объявил, при каких условиях готов снять санкции с России
Фото: ria.ru
Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters назвал условия, при которых он будет готов рассмотреть возможность снятия с России санкций, передает Today.kz.

По словам Трампа это может произойти только в том случае, если Москва станет предпринимать совместные с Вашингтоном шаги, в том числе по Сирии и Украине.

Напомним, череда антироссийских санкций со стороны США была начата в 2014 году после проведения в Крыму референдума по вопросу отделения полуострова от Украины. Позднее, после начала боевых действий на Донбассе, США и ЕС расширили первоначальный санкционный пакет.

Санкции вводились Вашингтоном и в 2016 году из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. В последний раз санкции против РФ Штаты расширили в июне.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:49
Надеюсь Россия знает что делает и делать. Смотрим уже как 4 года и хорошего мало. Из хорошего можно отнести то, что в Российском бюджете считают каждую выделенную копейку. Штрафная система положена в правильное русло и столько млрд рублей текут в бюджет. Это хорошо, ибо, штраф делает из человека по понятием, человека законопослушного. Люди начали зарабатывать в интенете, это тоже хорошо. Если прожолжать, то, от санкций есть и положительные стороны, которые немаловажны.
 
 

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