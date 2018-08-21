Трамп объявил, при каких условиях готов снять санкции с России

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters назвал условия, при которых он будет готов рассмотреть возможность снятия с России санкций, передает Today.kz.
По словам Трампа это может произойти только в том случае, если Москва станет предпринимать совместные с Вашингтоном шаги, в том числе по Сирии и Украине.
Напомним, череда антироссийских санкций со стороны США была начата в 2014 году после проведения в Крыму референдума по вопросу отделения полуострова от Украины. Позднее, после начала боевых действий на Донбассе, США и ЕС расширили первоначальный санкционный пакет.
Санкции вводились Вашингтоном и в 2016 году из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. В последний раз санкции против РФ Штаты расширили в июне.
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