Трамп объявил, при каких условиях готов снять санкции с России

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters назвал условия, при которых он будет готов рассмотреть возможность снятия с России санкций, передает Today.kz.



По словам Трампа это может произойти только в том случае, если Москва станет предпринимать совместные с Вашингтоном шаги, в том числе по Сирии и Украине.



Напомним, череда антироссийских санкций со стороны США была начата в 2014 году после проведения в Крыму референдума по вопросу отделения полуострова от Украины. Позднее, после начала боевых действий на Донбассе, США и ЕС расширили первоначальный санкционный пакет.



Санкции вводились Вашингтоном и в 2016 году из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. В последний раз санкции против РФ Штаты расширили в июне.