Власти Грузии прокомментировали выселение казахстанцев из гостиницы в Батуми

Сейчас все казахстанцы расселены по другим отелям того же класса. Власти Грузии объяснили причины переселения, заверив, что ни один казахстанец не остался без внимания, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Когда первую информацию о том, что будто казахстанцев выселяют из гостиницы... Знаете, мы очень любим Казахстан, много работаем, у нас совместные проекты. Все гости, которые находились в гостинице их перевели в другие хорошие гостиницы того же класса. Безопасность гостей и туристов - приоритет для нашей страны. (...) Наша задача в том, чтобы максимально быстро найти безопасные альтернативные гостиницы высокого класса, чтобы никто не остался недовольным. Все казахстанцы устроены, им подобрали гостиницы с хорошими местами", - заверил председатель департамента туризма и курортов Аджарской автономной республики Сулхан Глонти.



Он заявил, что безопасность гостей и туристов - приоритет для Грузии.



"Как только в гостинице будут исправлены все детали, выполнены рекомендации конкретных органов, она сможет начать работу. Это не значит, что им кто-то запретил работать. Подчеркиваю, что безопасность туристов - это приоритет, чтобы они хорошо себя чувствовали и остались довольными", - отметил он.



Напомним, 20 августа появилась информация о том, что казахстанцы оказались в числе туристов, которых в срочном порядке выселяют из элитной гостиницы грузинского Батуми. 300 отдыхающих были вынуждены покинуть уже оплаченные номера из-за постановления суда. Как оказалось, в отеле не соблюдены правила пожарной безопасности.