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Власти Грузии прокомментировали выселение казахстанцев из гостиницы в Батуми

Просмотров:961 Опубликовано: Вчера, 14:06
Власти Грузии прокомментировали выселение казахстанцев из гостиницы в Батуми
Фото:24.kz
Сейчас все казахстанцы расселены по другим отелям того же класса. Власти Грузии объяснили причины переселения, заверив, что ни один казахстанец не остался без внимания, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Когда первую информацию о том, что будто казахстанцев выселяют из гостиницы... Знаете, мы очень любим Казахстан, много работаем, у нас совместные проекты. Все гости, которые находились в гостинице их перевели в другие хорошие гостиницы того же класса. Безопасность гостей и туристов - приоритет для нашей страны. (...) Наша задача в том, чтобы максимально быстро найти безопасные альтернативные гостиницы высокого класса, чтобы никто не остался недовольным. Все казахстанцы устроены, им подобрали гостиницы с хорошими местами", - заверил председатель департамента туризма и курортов Аджарской автономной республики Сулхан Глонти.

Он заявил, что безопасность гостей и туристов - приоритет для Грузии.

"Как только в гостинице будут исправлены все детали, выполнены рекомендации конкретных органов, она сможет начать работу. Это не значит, что им кто-то запретил работать. Подчеркиваю, что безопасность туристов - это приоритет, чтобы они хорошо себя чувствовали и остались довольными", - отметил он.

Напомним, 20 августа появилась информация о том, что казахстанцы оказались в числе туристов, которых в срочном порядке выселяют из элитной гостиницы грузинского Батуми. 300 отдыхающих были вынуждены покинуть уже оплаченные номера из-за постановления суда. Как оказалось, в отеле не соблюдены правила пожарной безопасности.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Ян (Посетители) Вчера, 19:56
Никогда не был а Грузии и уже не буду точно.
 
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Мимоза (Посетители) Вчера, 18:34
КУРЬЕР,
Коротко и четко. Опять таки, Грузия разная. Тот же Тбилиси и Батуми, небо и земля.
 
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  • Мимоза
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 КУРЬЕР (Посетители) Вчера, 18:20
Цитата: Владимир
А у нас из телека ругают Мишу...То штаны не так одел, то галстук ест... Я считаю, пусть ест хоть сырое мясо, но если делает для своей страны то, что должен, если народ ему благодарен - то это разве не больше весит???

Ругают ведь не за это. Он отдал приказ бомбить целый город с мирными жителями.
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
  • Краснов
  • синдбад
  • Пантера
 Владимир (Посетители) Вчера, 15:56
Я был в Грузии дважды. Последний раз в 2016 году. Уже тогда там было всё для качественного спокойного и хорошо организованного отдыха. Очень понравилось. Разве что курили везде, сейчас говорят - запретили, и люди громко говорят (но это национальная черта), и меня это сильно не напрягало. В целом очень гостеприимный учтивый и вежливый народ.

За 15 лет Грузия из республики чуть ли не третьего мира, стала вполне полноправной европейской страной. Да - конечно с уровнем жизни ниже, чем в любой из стран западной и центральной Европы - но всё же путь выбран и путь вполне правильный.

Так говорят люди, которые там живут.
М. Саакашвили для 80% граждан - национальный герой. Да и посмотрев фото старых городов Батуми, Тбилиси, Потти и других, пятнадцатилетней давности и того, как их отстроили сейчас - просто не верится. Диву даёшься. Побережье черного моря на территории Грузии сегодня - это в общем то туристический рай. Без газа, почти без нефти, прошу заметить...

Молодцы Грузины, одним словом.

А у нас из телека ругают Мишу...То штаны не так одел, то галстук ест... Я считаю, пусть ест хоть сырое мясо, но если делает для своей страны то, что должен, если народ ему благодарен - то это разве не больше весит???

Почему то в парке в Москве можно с ирокезом на голове ходить, бухать и ничего вообще не делать (тысячи человек)...И это круто! А страну свою любить и любить делом - выходит из моды в странах бывшего Союза...
 
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  • babnik
  • Dagestan
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 Aktau - Arman Kala (Посетители) Вчера, 15:06
Если это на самом деле так, как написано в статье, то грузины - молодцы! У нас бы решили вопрос на месте с проверяющим органом
 
 

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