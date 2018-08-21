«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 22 Августа
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 360.71 KZT
  • €1 = 411.53 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Владельцам авто облегчили получение прав

Просмотров:766 Опубликовано: Вчера, 15:29
Владельцам авто облегчили получение прав
Кадр из видео
Собрать справки для получения водительских прав теперь стало проще в Алматы. Документы с наркологического и с центра психического здоровья отныне можно оформить в одном месте, сэкономив время, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Алматы ТВ".

По данным телеканала, возможной эта услуга стала благодаря слиянию этих двух медицинских учреждений города.

"Вы знаете, чтобы получить водительские права мы должны получить справку из психиатрии и из наркологии. А с этого момента эту справку у нас получают в одном месте. На Макатаева 10, в городском центре они (водители - прим.) получают и справку психиатра, и справку нарколога. То есть в одном месте проходят. Это удобно для населения и доступно", - сообщил директор центра психического здоровья Алматы Сапар Рахменшеев.



В целом, по данным центра психического здоровья в Алматы, на учете состоят 8 несовершеннолетних. Трое из них алкозависимые, пятеро нарко. Все они из неблагополучных семей, отмечают специалисты. Всего же количество зависимых от пагубных недугов, состоящих на учете в городе снизилось на 10 процентов. Связывают это с увеличением числа платных клиник, которые лечат анонимно.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Вчера, 18:45
Вы знаете, чтобы получить водительские права мы должны получить справку из психиатрии и из наркологии.

А толку от этих справок если каждый третий за рулем или неадекват или нашакур uhmylka .
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика