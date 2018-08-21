Здание горевшего ТЦ "Зимняя вишня" снесли в Кемерово

В Кемерово завершился демонтаж надземной части бывшего торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", где при пожаре в марте погибли 60 человек, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации.
"На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель", — уточнил собеседник агентства.
Также организованы вывоз и складирование металлоконструкций
Комплекс зданий на проспекте Ленина общей площадью 23 тысячи квадратных метров, переделанных под торговый центр из промышленных площадок кондитерской фабрики, после ЧП признали аварийным. В основном четырехэтажном корпусе сгорели несущие конструкции, частично обрушилась крыша. В середине июля началась подготовка к сносу здания, 19 июля к работе приступила тяжелая техника.
Ранее власти сообщали, что к первому сентября на месте народного мемориала, который появился рядом со зданием ТЦ в первые дни после трагедии, установят памятный камень и скамейки. Кроме того, там планируют разбить сквер, одним из элементов которого станет мемориальный арт-объект — металлическое вишневое дерево, выкованное уральскими кузнецами.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети.
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