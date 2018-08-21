Алматинец установил новый рекорд по поднятию барана

В рамках программы "Асыл мұра" на территории центральной мечети Алматы в честь мусульманского праздника Курбан-айт состоялись соревнования по национальным видам спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.
Мероприятие стартовало после утреннего айт намаза с участием около 4,5 тыс. человек. Все желающие испытали свои силы в кошкар котеру, армрестлинге, взбирании на столб и асык ату.
Победители и призеры получили ценные и небольшие подарки, а также баранов весом 40 кг. Двое из этих баранов достались молодым борцам, которые подняли по 505 и 510 раз - Бауыржану Абдихайым и Ильясу Жумай.
"Я долго думал, участвовать мне или нет. Но после результата 505 решился на этот шаг и установил для себя рекорд 510. Я всегда стараюсь быть впереди своего соперника, и сегодня случилось также, то есть, если бы он поднял 600 раз, я бы постарался бы на 605", - сказал спортсмен национальной сборной РК по вольной борьбе Ильяс Жумай.
Борец ранее два месяца назад на открытии этой программы также выиграл такого же барана, подняв его 205 раз. Он с 8 лет занимается вольной борьбой и представляет честь страны на разных международных соревнованиях.
Также отмечается, что гости сегодняшнего праздника угощались бесплатными праздничными блюдами, а дети - различными сладостями. Программа "Асыл мұра" направлена на развитие массового спорта среди прихожан мечетей Алматы.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.