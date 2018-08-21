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Алматинец установил новый рекорд по поднятию барана

Просмотров:116 Опубликовано: Вчера, 21:52
Алматинец установил новый рекорд по поднятию барана
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В рамках программы "Асыл мұра" на территории центральной мечети Алматы в честь мусульманского праздника Курбан-айт состоялись соревнования по национальным видам спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.

Мероприятие стартовало после утреннего айт намаза с участием около 4,5 тыс. человек. Все желающие испытали свои силы в кошкар котеру, армрестлинге, взбирании на столб и асык ату.

Победители и призеры получили ценные и небольшие подарки, а также баранов весом 40 кг. Двое из этих баранов достались молодым борцам, которые подняли по 505 и 510 раз - Бауыржану Абдихайым и Ильясу Жумай.

"Я долго думал, участвовать мне или нет. Но после результата 505 решился на этот шаг и установил для себя рекорд 510. Я всегда стараюсь быть впереди своего соперника, и сегодня случилось также, то есть, если бы он поднял 600 раз, я бы постарался бы на 605", - сказал спортсмен национальной сборной РК по вольной борьбе Ильяс Жумай.

Борец ранее два месяца назад на открытии этой программы также выиграл такого же барана, подняв его 205 раз. Он с 8 лет занимается вольной борьбой и представляет честь страны на разных международных соревнованиях.

Также отмечается, что гости сегодняшнего праздника угощались бесплатными праздничными блюдами, а дети - различными сладостями. Программа "Асыл мұра" направлена на развитие массового спорта среди прихожан мечетей Алматы.
Источник: kazpravda.kz
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