Азиада-2018: в копилке Казахстана 12 медалей, сегодня выступит чемпион Баландин

АСТАНА, 22 авг — Sputnik. На проходящих в городах Джакарта и Палембанг (Индонезия) Азиатских играх-2018 казахстанские спортсмены завоевали уже 12 медалей.
Борец Мейрамбек Айнагулов показал хороший результат в греко-римской борьбе в весовой категории 60 килограммов и завоевал "бронзу", победив в схватке с Ри Се Юней из КНДР (13:5), сообщает Sports.kz. Причем по ходу встречи казахстанский борец проигрывал.
Так, 21 августа копилка Казахстана пополнилась шестью медалями два "серебра" и четыре "бронзы".
Серебряную медаль Казахстану принесли женская сборная по водному поло и тхэквондистка Кансель Дениз, бронзовую медаль — тхэквондист Руслан Жапаров, маунтинбайкер Кирилл Казанцев и борцы Эльмира Сыздыкова и Мейрамбек Айнагулов.
Как сообщает сайт Национального олимпийского комитета, сегодня, 22 августа, сборная Казахстана поборется за медали в нескольких видах спорта. Так, в соревнованиях по плаванию выступит олимпийский чемпион Дмитрий Баландин.
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