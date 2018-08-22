Дедовщина в Вооруженных силах находится на очень низком уровне – Минобороны РК

В кулуарах заседания Правительства РК министр обороны Нурлан Ермекбаев, отвечая на вопросы журналистов о проблемах армейской службы в Казахстане, сказал, что дедовщины стало меньше, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Это не проблемы, есть нерешенные вопросы в материально-техническом оснащении. В целом, подготовка и деятельность вооруженных сил построена очень правильно. Они успешно развиваются, мы будем эту работу развивать. Будет принцип преемственности. Что было начато, продолжится", – ответил министр.
Однако, на вопрос о планах работы, новоиспеченный министр пока ничего говорить не стал, сказал лишь, что прошла только неделя и рано говорить о планах. Зато он выразил свое мнение касательно борьбы с дедовщиной.
"Дедовщина в Вооруженных силах находится на очень низком уровне, ниже, чем это было в прошлые годы, намного ниже, чем в Вооруженных силах других стран. Это работа будет продолжена, но неуставных отношений мало", – заключил он.
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