О ходе подготовки к началу учебного года рассказал министр образования РК

В школьной форме никаких изменений нет, зато в 2018 году более трех миллионов детей перейдут на новый стандарт учебников, из них более 350 тысяч – первоклассники. Об этом сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"В республике 10 301 дошкольная организация с контингентом 898,4 тысячи детей. Доля частных садов составляет 37%, что на 6 процентов больше по сравнению с 2017 годом. Места в садиках "Балапан" и других детских садах удовлетворяют потребность населения, но в районах и селах есть дисбаланс. Это связано с миграцией в крупные города особенно. В Алматы и в Астане продолжает оставаться дефицит мест. Следующий вопрос – это получение направления на очередь в дошкольные учреждения. Эта работа до конца текущего года во всех областях должна быть завершена. Из местных бюджетов на ремонт выделено 1,3 миллиарда тенге. По информации акиматов, детские дошкольные учреждения будут готовы к учебному году", – сказал Сагадиев на заседании Правительства РК.



Он напомнил, что в новом учебном году на обновленное содержание переходят 3, 6, 8 классы.



"А также начата апробация учебников 4, 9, 10 классов. Педагоги проходят соответствующие курсы. Надеемся, что качество образования будет лучше. Вводится электронный вариант учебников. В том числе по новым стандартам типовых учебников. В 2018 году в школу пойдут более трех миллионов детей, из них первоклассников 350 тысяч. В школьной форме никаких изменений нет", – сказал министр.



Глава МОН отчитался, что за счет республиканского бюджета строится 110 школ, в том числе 72 будут введены в эксплуатацию в текущем году. За счет местного бюджета – 94 школы и 29 пристроек. Капитальный ремонт проводится в 325 школах, текущий ремонт проведен в 166 школах.



"К первому сентября все школы будут готовы, ремонты закончатся. Этот вопрос областные акимы должны держать на особом контроле. Готовность кадров. Всего учителей госшкол – 285 996. Потребность составляет 4 952 педагога. Вместе с тем, появился орган, который будет защищать права родителей и учителей. Для этого заключается договор. Проводится большая работа по улучшению качества учебников, изготовлены электронные варианты. Для 3, 6, 8 классов выделено финансирование на 100 процентный закуп учебников – это 28,6 миллиарда тенге. Учебники уже полностью готовы: распечатаны и выпущены. Теперь проводится ежедневный мониторинг по доставке и отгрузке учебников с издательств. На сегодняшний день это 83 процента. Акиматы должны взять этот вопрос на личный контроль", – продолжил Сагадиев.



Министр отметил, что по информации акиматов, планируется организовать бесплатное горячее питание в 5 960 школах для 2 805 936 детей.



"Это по сравнению с прошлым годом больше на 6 процентов. Бесплатным горячим питанием планируется обеспечить 275 876 учащихся, это 95 процентов отдельных категорий учащихся. Остальные будут питаться за счет спонсоров и акимата. С первого сентября начнутся торжественные мероприятия. Мы полностью готовы к новому учебному году", – заключил он.