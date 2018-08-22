"650 тысяч тенге от eGov". Выяснилось, кто осуществлял WhatsApp-рассылку

Выяснилось, кто распространял спам-рассылку о якобы выводе денег с помощью портала eGov, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Службу реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT "Государственной технической службы" Комитета национальной безопасности РК.



"При проведении анализа установлено, что домен - fdx.info/egov, расположенный за пределами Республики Казахстан, осуществляет спам-рассылку посредством мобильных мессенджеров от имени "электронного правительства" - Egov.kz с целью пополнения базы телефонных номеров", - говорится в сообщении Службы реагирования.



В ведомстве призвали казахстанцев внимательно относиться к обеспечению безопасности телефона, на который приходят SMS-уведомления и одноразовые коды.



"Если в качестве такого телефона используется смартфон, настоятельно советуем установить антивирусное ПО на него. Для попыток заражения могут использоваться вложения таких форматов, которые не вызывают подозрений пользователя (например, doc, pdf, xls). Просим учесть, что для заражения можно использовать большинство распространенных форматов файлов (в том числе популярных офисных приложений).



Советуем рассматривать любое подозрительное письмо (от неизвестного адресата, на неожиданную тему, где вам предлагают (или вас пытаются заставить) выполнить некую операцию срочно либо в сжатое время), как вредоносное. Советуем внимательно проверять адрес отправителя - злоумышленники могут отправить вам письмо от имени вашего знакомого или доверенной организации, изменив одну-две буквы в адресе. Служба KZ-CERT рекомендует пользователям удвоить бдительность и не открывать подозрительные письма и файлы, полученные из недоверенных источников", - порекомендовали в Службе реагирования на компьютерные инциденты.



Ранее сообщалось, что казахстанцы начали получать сообщения в мессенджерах, в которых говорится о том, что все граждане, работавшие в период с 1991 по 2018 год на территории Казахстана или России, имеют право на вывод 650 тысяч тенге от eGov. К сообщению прикреплена неизвестная ссылка, пройдя по которой предлагается проверить свои данные.



Позже в компании АО "Национальные информационные технологии" сообщили, что данная информация является недостоверной.