Внедрить электронную реализацию удешевлённого ГСМ планируют в Казахстане

Министерство сельского хозяйство РК просит акиматы областей посодействовать снижению цен на удешевлённый ГСМ, передаёт корреспондент BNews.kz.



По данным вице-премьера – министра сельского хозяйства РК Умирзака Шукеева для своевременного проведения уборочных работ выделено 394 тысячи тонн удешевлённого ГСМ.



"Июльский объёмы выбраны регионами практически полностью, объёмы за август проплачены. Вместе с тем, имеются проблемы со стороны ресурсосодержателей с отгрузкой с НПЗ этих объёмов, то есть 110 тысяч тонн. В этой связи просим Министерство энергетики обеспечить своевременно отгрузку как августовских объёмов, так и объёмов за сентябрь и октябрь", - сказал Шукеев в ходе заседания Правительства.



По словам Умирзака Шукеева, имеются проблемы по ценообразованию дизтоплива.



"Хоть цена удешевлённого ГСМ и ниже рыночной, но из-за услуг операторов конечные цены для сельхозтоваропроизводителей остаются высокими. Акиматам регионов необходимо провести работу с их операторами по снижению цен. Хотелось бы отметить работу акимата Павлодарской области, где в пилотном режиме реализован проект министерства по электронному распределению и реализации удешевлённого ГСМ на уборочные работы. Объёмы распределяются прозрачно в порядке очерёдности с привязкой к электронным картам полей и подтверждением посевов космическим мониторингом", - сообщил Шукеев.



Данный опыт, по его словам, Минсельхоз планирует распространить на все регионы к началу весенних работ 2019 года.



Напомним, ранее Умирзак Шукеев сообщил, что в этом году валовый сбор зерна прогнозируется в объеме более 20 млн тонн. Ожидается также рост цен на казахстанскую пшеницу.