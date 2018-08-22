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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новые американские санкции обрушили рубль

Просмотров:434 Опубликовано: Вчера, 21:40
Новые американские санкции обрушили рубль
© Евгения Новоженина/РИА Новости
В среду, 22 августа, курс евро на торгах Московской биржи превысил 79 рублей впервые с 11 апреля этого года. Доллар торговался выше отметки 68 рублей впервые с 13 августа 2018 года, сообщают "Ведомости".

Как отмечает издание, российская валюта ослабевает в преддверии новых санкций США. Очередные ограничительные меры против России должны вступить в силу примерно 22 августа. Вашингтон применил их из-за того, что Москва якобы причастна к отравлению в английском городе Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Первый пакет санкций предполагает запрет на экспорт в Россию американских товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны, в том числе электронных устройств двойного назначения и их компонентов, испытательного и калибровочного оборудования для авиационной техники.

Второй пакет антироссийских санкций ожидается в ноябре 2018 года. Американские власти введут его, если Россия не гарантирует отказ от использования химического оружия. Второй пакет предусматривает существенное снижение дипломатических отношений между Россией и США, приостановку полетов в Америку для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также почти полное ограничение экспорта и импорта.

По мнению руководителя операций на денежном и валютном рынке банка "Металлинвест" Сергея Романчука, сообщает РБК, сильный скачок евро к рублю объясняется укреплением европейской валюты к доллару на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который накануне вновь раскритиковал излишне жесткую, по его мнению, политику Федеральной резервной системы США.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что его ведомство старается обходить американские санкции с помощью перехода на расчеты в национальных валютах при сделках в военно-технической сфере.

На прошлой неделе министр финансов России Антон Силуанов сказал, что минфин не исключает отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе рубль. "По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов", - указывал Силуанов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 00:19
Quwanysh Atshybaiuly, как у нас да?
 
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 ОбывателЪ (Посетители) Вчера, 23:47
Цитата: Thornhill
Россия на столько богатая

Россия страна конечно богатая, как и наша впрочем. Но народ там бедный, а богатые деньги не под подушкой и не в российских активах хранят.
Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал около пяти миллиардов швейцарских франков (347 миллиардов рублей) на счетах российских клиентов, пишет Reuters. Решение было принято во исполнение американских санкций.
 
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  • Yanis
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  • User_201
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 23:40
Народ России беднеет и беднеет, это факт. Богатые становятся богаче, бедные беднее. Население тратит деньги только на еду, а по телевизору обещают о хорошем будущем, нужно лишь потерпеть. Ибо, США рухнет из-за гос.долга в 21 трлн $, доллар тоже рухнет как мировая валюта. Вот так и живет Россия.
Путин обязан поднять благосостояние россиян и экономику. Ибо, экономика России меньше экономики штата Калифорнии с населением 40 млн человек. Ведь нельзя все время болеть, нужно лечится и вылечится, и отдохнуть и жить как человек.
 
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 Thornhill (Посетители) Вчера, 23:13
Россия на столько богатая, что им все санкции... до одного места! lol
 
 

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