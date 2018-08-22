Новые американские санкции обрушили рубль

В среду, 22 августа, курс евро на торгах Московской биржи превысил 79 рублей впервые с 11 апреля этого года. Доллар торговался выше отметки 68 рублей впервые с 13 августа 2018 года, сообщают "Ведомости".
Как отмечает издание, российская валюта ослабевает в преддверии новых санкций США. Очередные ограничительные меры против России должны вступить в силу примерно 22 августа. Вашингтон применил их из-за того, что Москва якобы причастна к отравлению в английском городе Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Первый пакет санкций предполагает запрет на экспорт в Россию американских товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны, в том числе электронных устройств двойного назначения и их компонентов, испытательного и калибровочного оборудования для авиационной техники.
Второй пакет антироссийских санкций ожидается в ноябре 2018 года. Американские власти введут его, если Россия не гарантирует отказ от использования химического оружия. Второй пакет предусматривает существенное снижение дипломатических отношений между Россией и США, приостановку полетов в Америку для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также почти полное ограничение экспорта и импорта.
По мнению руководителя операций на денежном и валютном рынке банка "Металлинвест" Сергея Романчука, сообщает РБК, сильный скачок евро к рублю объясняется укреплением европейской валюты к доллару на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который накануне вновь раскритиковал излишне жесткую, по его мнению, политику Федеральной резервной системы США.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что его ведомство старается обходить американские санкции с помощью перехода на расчеты в национальных валютах при сделках в военно-технической сфере.
На прошлой неделе министр финансов России Антон Силуанов сказал, что минфин не исключает отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе рубль. "По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов", - указывал Силуанов.
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