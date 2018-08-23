"Приклеенный" к смартфону китаец провалился в люк, но игру закончил

В провинции Синьцзян Западного Китая молодой человек, увлеченный игрой на своем смартфоне, провалился в открытый канализационный люк и сломал ногу, сообщает 360tv.ru.



Свидетели инцидента сразу вызвали на место спасателей и медиков. Каково же было их удивление, когда они увидели, что провалившийся под землю на глубину четырех метров парень рыдает от боли, но при этом энергично "тыкает" пальцами в экран смартфона, продолжая набирать заветные очки для прохождения следующего уровня.



Достать его удалось с помощью специальных ремней. Медики диагностировали у пациента перелом коленной чашечки.



Как отмечается, даже лежа на каталке, он продолжал играть.



В настоящее время состояние игромана стабильное, он идет на поправку.