"Приклеенный" к смартфону китаец провалился в люк, но игру закончил

В провинции Синьцзян Западного Китая молодой человек, увлеченный игрой на своем смартфоне, провалился в открытый канализационный люк и сломал ногу, сообщает 360tv.ru.
Свидетели инцидента сразу вызвали на место спасателей и медиков. Каково же было их удивление, когда они увидели, что провалившийся под землю на глубину четырех метров парень рыдает от боли, но при этом энергично "тыкает" пальцами в экран смартфона, продолжая набирать заветные очки для прохождения следующего уровня.
Достать его удалось с помощью специальных ремней. Медики диагностировали у пациента перелом коленной чашечки.
Как отмечается, даже лежа на каталке, он продолжал играть.
В настоящее время состояние игромана стабильное, он идет на поправку.
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