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"Приклеенный" к смартфону китаец провалился в люк, но игру закончил

Просмотров:328 Опубликовано: Сегодня, 08:03
"Приклеенный" к смартфону китаец провалился в люк, но игру закончил
.
В провинции Синьцзян Западного Китая молодой человек, увлеченный игрой на своем смартфоне, провалился в открытый канализационный люк и сломал ногу, сообщает 360tv.ru.

Свидетели инцидента сразу вызвали на место спасателей и медиков. Каково же было их удивление, когда они увидели, что провалившийся под землю на глубину четырех метров парень рыдает от боли, но при этом энергично "тыкает" пальцами в экран смартфона, продолжая набирать заветные очки для прохождения следующего уровня.

Достать его удалось с помощью специальных ремней. Медики диагностировали у пациента перелом коленной чашечки.

Как отмечается, даже лежа на каталке, он продолжал играть.

В настоящее время состояние игромана стабильное, он идет на поправку.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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Чупакабра (Посетители) Сегодня, 09:29
Я бы ещё ему туда полную говновозку вылил .... до краёв .... Всплыл бы как миленький !
 
 

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